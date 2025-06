La ministre française Aurore Bergé réaffirme au nom de la France la marocanité du Sahara

Aurore Bergé, ministre française chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations. (Y.Mannan/Le360)

À Rabat, la ministre française Aurore Bergé a réaffirmé avec force l’attachement de la France à la souveraineté du Maroc sur le Sahara, saluant les réformes portées par le roi Mohammed VI et appelant à renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays. Dans une déclaration à la presse, la ministre a rappelé «avec force la position intangible exprimée par le président de la République Emmanuel Macron», selon laquelle «pour la France, le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent pleinement dans le cadre de la souveraineté marocaine».

Au-delà de cette réaffirmation solennelle, Aurore Bergé a évoqué la volonté de Paris de renforcer un partenariat global avec le Maroc. Lors de cette première visite officielle, la ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations a été longuement reçue, lundi, par Nasser Bourita. Plus tôt dans la matinée, elle avait déjà eu un entretien avec Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances.

«Ce voyage s’inscrit avant tout dans la lignée du partenariat d’exception renforcé voulu par le président de la République et par Sa Majesté le Roi», a déclaré la ministre. Ce partenariat, selon elle, «a ouvert un nouveau chapitre entre nos deux pays, un chapitre que nous écrivons ensemble, dans la durée, car nos deux pays ont beaucoup à apprendre l’un de l’autre». Et d’ajouter: «Face aux grands enjeux de notre époque — économiques, sociaux, démographiques, climatiques et sécuritaires — je suis convaincue que nos destins sont liés».

La ministre française a également souligné que cet entretien bilatéral intervient à la veille de la Journée internationale des femmes dans la diplomatie, insistant sur le rôle du Maroc comme acteur central dans ce domaine. Elle a salué l’engagement du Royaume en faveur de la diplomatie féministe, rappelant que «la France copréside, aux côtés de la Colombie, le groupe des États à politique étrangère féministe».

Une conférence internationale sur la diplomatie féministe se tiendra à Paris en octobre prochain. Aurore Bergé a exprimé le souhait que le Maroc rejoigne officiellement cette dynamique, conformément à la volonté exprimée par Nasser Bourita. «La diplomatie féministe n’est ni un slogan, ni un gadget, mais une réalité d’action qui nous unit à travers des valeurs communes entre le Maroc et la France», a-t-elle précisé.

Elle a salué les avancées notables du Maroc en matière de droits des femmes, «sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI», notamment à travers la réforme du Code de la famille. Elle a souligné l’engagement des deux pays à coopérer davantage dans les domaines de la formation, de la prévention, de l’accompagnement et de la promotion de l’égalité dans le monde économique.

«La Méditerranée n’est pas une fracture mais bien un trait d’union», a-t-elle poursuivi, ajoutant que «les colonnes d’Hercule ne sont pas une limite infranchissable, mais une porte ouverte sur le monde et sur l’Afrique, dont le Maroc est l’un des États les plus moteurs». Elle a conclu en rappelant que «l’Afrique n’est pas une périphérie mais bien au cœur des enjeux de notre temps».

La visite d’Aurore Bergé se poursuivra mardi à Casablanca, où elle visitera les installations industrielles du groupe Safran. Mercredi, elle prévoit de rencontrer à Marrakech son homologue marocaine, Naïma Ben Yahya.