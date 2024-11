Une cinquantaine d’entreprises françaises à la recherche d’opportunités d’investissements dans le Sahara marocain

La Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM) a opté cette année pour les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab pour l’organisation de ses journées économiques Maroc-France.

Cet événement «d’envergure», dont les travaux ont débuté ce lundi 11 novembre 2024 et prendront fin le mercredi 13 novembre, permet à près de 50 décideurs et chefs d’entreprises françaises de se déplacer dans les provinces du sud pour découvrir leurs atouts économiques et leurs importantes potentialités d’investissement, indique la Chambre dans un communiqué.

Ces journées économiques interviennent après la récente visite d’État au Maroc du président de la République française, Emmanuel Macron, durant laquelle les deux pays ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération économique dans les secteurs stratégiques et d’avenir, a-t-elle souligné.

Lire aussi : Provinces du Sud: la Chambre française de commerce ouvre une antenne dans la région de Guelmim-Oued Noun

L’événement se déroulera en deux étapes, note le communiqué. La première se tiendra dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et la seconde dans la région de Dakhla-Oued Eddahab. Au programme: des présentations des plans de développement régionaux, des rendez-vous d’affaires et des visites de sites stratégiques.

Ce qui permettra «aux participants de mieux appréhender les priorités et les opportunités économiques des deux régions, en particulier dans des secteurs porteurs comme les énergies renouvelables, la pêche, l’eau et les infrastructures», indique la CFCIM.

Des entreprises françaises aux profils diversifiés

Les opérateurs français qui prennent part à cet événement représentent divers secteurs économiques, dont notamment l’industrie, le tourisme, les énergies renouvelables, les technologies. Ils auront l’opportunité de tisser des liens, d’explorer des perspectives de collaboration et de découvrir des projets d’investissement concrets, selon la Chambre.

Des rencontres B2B seront également organisées, permettant aux acteurs économiques locaux de dialoguer avec les entreprises participantes, favorisant ainsi les partenariats et le partage d’expertise.

Lire aussi : Provinces du Sud: la Chambre française de commerce ouvre une antenne dans la région de Guelmim-Oued Noun

«Cette initiative s’inscrit dans la continuité de notre stratégie d’ancrage régional», affirme Claudia Gaudiau-Francisco, présidente de la CFCIM. «Nous sommes convaincus du potentiel économique des Régions du Sud et nous nous engageons pleinement à soutenir les projets qui participent à leur plan de développement. Nos Journées économiques Maroc-France offrent aux entreprises françaises et partenaires marocains une plateforme unique pour découvrir et saisir les opportunités de ces régions», ajoute-t-elle.

«En organisant ces journées économiques, la CFCIM s’affirme comme un partenaire clé du marketing territorial et de l’investissement dans les régions du Sud du Maroc», déclare Jean-Charles Damblin, directeur général de la CFCIM.

«Ces initiatives viennent compléter les actions déjà mises en place par la Chambre dans le cadre de sa mission: soutenir le dynamisme économique régional et renforcer les liens d’affaires franco-marocains dans tout le Royaume», poursuit-elle.