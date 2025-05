Sahara marocain: Nabil Benabdellah en visite au Venezuela et à Cuba

Depuis jeudi, Nabil Benabdallah, secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme, est en visite de travail au Venezuela et à Cuba.

Accompagné de Said Bekkali, membre du bureau politique et responsable des relations internationales au sein du parti, Nabil Benabdellah prévoit de se rendre ensuite à Cuba pour une visite similaire.

Pour Azzouz Senhadji, directeur du bureau du PPS, la visite de Nabil Benabdellah au Venezuela et à Cuba a deux principaux objectifs. D’une part, elle vise à défendre la première cause nationale du Maroc. D’autre part, elle a pour but d’expliquer de manière détaillée l’initiative marocaine en faveur du plan d’autonomie des provinces du Sud, tout en renforçant les relations d’amitié et de coopération entre le PPS et les partis de gauche au pouvoir à Caracas et à La Havane.

Cette tournée sud-américaine du PPS devrait se clôturer le 2 juin prochain.