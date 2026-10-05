Gouvernement El Mansouri: cinq prétendants à la présidence de la Chambre des représentants

Dans les coulisses du siège central du PAM, les noms des candidats à la présidence de la Chambre des représentants reviennent avec insistance. Parmi eux figurent Azzedine El Midaoui, Abdellatif Ouahbi, Mohamed Sibari, Ahmed Touizi et Mehdi Bensaid. Le nom du futur président devrait être connu samedi prochain, soit le lendemain de l’ouverture, par le roi Mohammed VI, de la session d’automne, première session de l’année législative à l’ère du gouvernement de Fatima-Ezzahra El Mansouri.

Selon la tradition des consultations sur la formation du gouvernement, la présidence de la Chambre des représentants équivaut à deux postes ministériels. «Le parti qui obtiendra ce poste verra donc sa part de portefeuilles ministériels réduite de deux postes», rapporte Assabah dans son édition de ce mardi 6 octobre.

Les concertations sur la formation du nouveau gouvernement ont replacé la présidence de la Chambre des représentants sur la table des négociations entre les partis, à l’heure où les composantes de la majorité attendue cherchent à ajuster leurs équilibres politiques et institutionnels tout en se préparant à l’ouverture de la nouvelle législature. Réuni samedi dernier en session extraordinaire, le conseil national du PAM a mandaté la commission de concertation pour poursuivre les négociations en vue de former le gouvernement et la prochaine majorité.

D’après les informations qui circulent, le parti de l’Istiqlal revendique la présidence de la Chambre des représentants, sans que le choix de la personnalité appelée à assumer cette mission soit définitivement arrêté. «Certains évoquent toutefois les noms de Nizar Baraka et d’Abdessamad Kayouh», écrit Assabah.

L’histoire de la présidence de cette Chambre revêt des connotations politiques évidentes, étant donné que cet enjeu demeure associé aux équilibres nés des élections et à la nature des alliances gouvernementales et parlementaires. Depuis le gouvernement d’alternance, Abdelouahed Radi (deux fois), Mustapha Mansouri, Karim Ghellab, Rachid Talbi Alami et Habib El Malki se sont succédé à cette présidence, avant que Talbi Alami ne retrouve ce poste en 2021 et ne l’occupe jusqu’à la fin de la onzième législature.