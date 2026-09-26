Futur gouvernement: le PJD examine ce samedi son choix de l’opposition

La position du PJD au sein de la future équipe gouvernementale a été soumise au débat ce samedi lors d’une session extraordinaire de son Conseil national, instance décisionnelle présidée par Jamaa Mouatassim.

Au début de cette session, Driss El Azami El Idrissi, vice-secrétaire général du parti de la lanterne, a estimé que le conseil recommanderait vraisemblablement au secrétariat général de se placer dans les rangs de l’opposition au sein du futur gouvernement, issu des dernières législatives remportées par le Parti authenticité et modernité (PAM) avec 97 sièges.

Le conseil national du PJD compte près de 305 militants. Jamaa Mouaatassim a qualifié d’excellents les résultats qui ont redonné au parti son honneur et sa crédibilité. Dans sa prise de parole, il a loué la stabilité et la paix qui règnent au Maroc où le processus électoral a été respecté.