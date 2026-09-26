Politique

Futur gouvernement: le PJD examine ce samedi son choix de l’opposition

Abdelilah Benkirane, secrétaire général du PJD.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 26/09/2026 à 13h30

VidéoLe PJD, qui a remporté 54 sièges à la nouvelle Chambre des représentants, examine ce samedi la position qu’il adoptera au sein du prochain gouvernement issu des législatives du 23 septembre 2026.

La position du PJD au sein de la future équipe gouvernementale a été soumise au débat ce samedi lors d’une session extraordinaire de son Conseil national, instance décisionnelle présidée par Jamaa Mouatassim.

Au début de cette session, Driss El Azami El Idrissi, vice-secrétaire général du parti de la lanterne, a estimé que le conseil recommanderait vraisemblablement au secrétariat général de se placer dans les rangs de l’opposition au sein du futur gouvernement, issu des dernières législatives remportées par le Parti authenticité et modernité (PAM) avec 97 sièges.

Le conseil national du PJD compte près de 305 militants. Jamaa Mouaatassim a qualifié d’excellents les résultats qui ont redonné au parti son honneur et sa crédibilité. Dans sa prise de parole, il a loué la stabilité et la paix qui règnent au Maroc où le processus électoral a été respecté.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 26/09/2026 à 13h30
#PJD#gouvernement#majorité gouvernementale#Opposition#Législatives

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