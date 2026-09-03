Fouzi Lekjaa: «Il est inconcevable qu’une veuve ne touche que la moitié de la pension de son mari»

À l’approche des élections législatives du 23 septembre 2026, le Parti authenticité et modernité (PAM) avance une proposition concernant les pensions de réversion.

Lors d’une rencontre de communication consacrée aux enjeux du développement, tenue jeudi 3 septembre à Fès, Fouzi Lekjaa a estimé qu’il est inacceptable qu’une veuve ne perçoive que la moitié de la pension dont bénéficiait son mari avant son décès.

مقتطف من كلمة السيد فوزي لقجع بفاس، خلال لقاء تواصلي لحزب الأصالة والمعاصرة حول رهانات التنمية : عندما يتوفى الزوج لا تتغير احتياجات الأسرة، فالأطفال يستمرون في الدراسة، بل قد ترتفع المصاريف أكثر. ومن هذا المنطلق، كيف يعقل أن نقتطع نصف أجرة الزوج ونترك الأسرة تواجه هذه الأعباء ؟… pic.twitter.com/JaOyhlZZF6 — بوضوح مع السيد فوزي القجع (@Bewodoh) September 3, 2026

Pour le membre du PAM, la disparition du principal soutien financier d’un ménage ne signifie pas que les charges de la famille diminuent. Les enfants poursuivent leur scolarité, le loyer doit continuer à être payé et les remboursements de crédits, lorsqu’ils existent, restent dus…

Lire aussi : Législatives 2026: de Fès, Lekjaa dévoile la «recette» du PAM pour soutenir le pouvoir d’achat

«Les besoins de la famille ne changent pas», a-t-il expliqué, soulignant que certaines dépenses peuvent même augmenter lorsque le ménage doit faire face à des difficultés ou à des événements imprévus.

Fouzi Lekjaa s’est ainsi interrogé sur le bien-fondé de la réduction de la pension versée à la conjointe survivante, alors que le montant perçu par le défunt pouvait déjà s’avérer insuffisant pour couvrir les dépenses du ménage de son vivant.

«Pour faire face à cette aberration, nous avons conçus des mécanismes pour laisser à cette femme la même pension que recevait ou devait recevoir son mari défunt», a-t-il déclaré.