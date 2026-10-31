Fin de mandat de la Minurso: vague de ferveur populaire et soutien unanime à Laâyoune

Des habitants de Laâyoune se sont rassemblés, vendredi 30 octobre, pour exprimer leur soutien à la décision royale concernant la fin de la mission de la Minurso. (H.Yara/Le360)

La ville de Laâyoune a connu, vendredi 30 octobre au soir, une importante mobilisation populaire à la suite de la publication du communiqué royal annonçant la fin de la mission de la Minurso. Des centaines d’habitants ont convergé vers la place du Mechouar Saïd et les principales artères de la ville pour exprimer leur soutien à cette décision.

Les rassemblements ont donné lieu à des scènes de célébration dans plusieurs quartiers de la capitale du Sahara marocain. Cette mobilisation est intervenue alors que le Maroc commémorait le premier anniversaire de la Fête de l’Unité, dans un contexte marqué par les développements du dossier du Sahara au sein des instances internationales.

Les réactions des responsables locaux n’ont pas tardé. Le président du conseil communal de Laâyoune, Moulay Hamdi Ould Errachid, a estimé que le communiqué royal traduit fidèlement les aspirations des habitants des provinces du Sud ainsi que celles des Marocains dans leur ensemble. Il a exprimé son soutien total à cette décision, qu’il considère comme une étape historique.

Pour Moulay Hamdi Ould Errachid, la présence de la mission onusienne sur le terrain ne répondrait désormais plus à une justification réelle, ni sur le plan politique ni sur le plan de la réalité du dossier. Il a ainsi présenté la fin de ses activités comme une évolution conforme à la logique du règlement définitif du différend et à la légitimité internationale.

De son côté, Sidi Hamdi Ould Errachid, président du conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, a qualifié cette évolution de gain diplomatique sans précédent. Selon lui, le communiqué royal permet de lever les ambiguïtés et de mettre fin aux tentatives de brouillage après 35 années consacrées à ce dossier dans les enceintes internationales.

De la gestion à la mise en œuvre de l’autonomie

Le président du conseil régional a également souligné que le Maroc entre dans une nouvelle phase, passant de la gestion du dossier à une dynamique de changement. Celle-ci s’inscrit, selon ses déclarations, dans la vision royale visant à concrétiser l’initiative marocaine d’autonomie, tout en assurant la continuité des grands chantiers de développement engagés dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et dans les autres provinces du Sud.

Les réactions ont également concerné les représentants des tribus sahraouies. Dans leurs déclarations, les cheikhs et notables de la région ont insisté sur le caractère national de la question du Sahara, affirmant que son règlement relève avant tout d’une décision souveraine du Maroc.

Ces représentants ont renouvelé leur attachement à la vision royale pour parvenir à un règlement définitif du différend. Ils ont, dans ce contexte, réaffirmé leur soutien au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine, qu’ils présentent comme l’unique option de règlement.

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Les déclarations des responsables locaux et des notables interviennent dans le prolongement des célébrations organisées à Laâyoune après l’annonce royale. Elles traduisent leur lecture des dernières évolutions du dossier et leur adhésion à l’orientation défendue par le Royaume.

Cette mobilisation intervient également dans un contexte diplomatique marqué, selon les éléments avancés par les responsables locaux, par le soutien de plusieurs puissances et de membres permanents du Conseil de sécurité à la position marocaine sur le Sahara et à l’initiative d’autonomie.

Pour les responsables et représentants locaux qui se sont exprimés, cette séquence ouvre ainsi une nouvelle étape, articulée autour de la mise en œuvre de l’initiative marocaine d’autonomie et de la poursuite des projets de développement dans les provinces du Sud.