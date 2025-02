Être un (vrai) militant politique au Maroc ou quand Moulay Ismaïl Alaoui présente sa biographie

Jeudi 13 février, Mohamed Al-Daw Al-Sarraj, ancien journaliste à la SNRT et ancien vice-président du Syndicat national de la presse marocaine, a présenté son dernier livre, Moulay Ismaïl Alaoui. La noblesse de la politique, au siège du Parti du progrès et du socialisme (PPS) à Rabat. Dans l’assistance se trouvaient Nabil Benabdellah, numéro un de ce parti, Nizar Baraka, patron de l’Istiqlal, Mohamed Achaari, poète, écrivain et ancien ministre USFPiste de la Culture et les anciens chefs du gouvernement issus du PJD, Abdelilah Benkirane et Saâd-Eddine El Othmani.

«J’ai consacré environ trois ans à l’écriture de ce livre, en étroite collaboration avec Moulay Ismaïl. Nous avons puisé dans de nombreux documents et références pour le réaliser», a déclaré l’auteur pour Le360. Il a précisé que cet ouvrage «n’était pas une simple biographie chronologique, mais plutôt un livre qui se projette dans l’avenir tout en explorant le passé». Selon ses mots, ce livre «s’adresse principalement à la jeunesse marocaine, afin de lui permettre de découvrir une partie de l’histoire de son pays et de se tourner vers l’avenir».

Moulay Ismaïl Alaoui a lancé un appel à la jeunesse, l’encourageant à «s’engager activement dans le domaine politique». Il a exprimé l’espoir que les messages véhiculés par le livre «auront un impact significatif sur les jeunes générations, qui doivent prendre conscience de leur responsabilité citoyenne et contribuer à la gestion des affaires publiques». Lors d’une interview accordée à Le360, il a rappelé que «la Constitution consacre ce principe de démocratie participative, en soulignant l’importance de la contribution et de l’engagement de tous les citoyens».

Auteur d’un ouvrage sur M’hamed Boucetta publié en 2021, Mohamed Al-Daw Al-Sarraj prépare des biographies de l’ancien leader du Mouvement populaire, Mahjoub Aherdane, d’Abdelkrim El Khatib, père du PJD et du défunt Simon Levy, ex-dirigeant du PPS.