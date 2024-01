Biographie: Talha Jibril conte «l’audace d’une vie», celle de Mohamed Choukri

Le journaliste et écrivain soudanais Talha Jibril.

Le journaliste et écrivain soudanais Talha Jibril, grand amoureux du Maroc, vient de publier une biographie de Mohammed Choukri. Intitulée «Mohamed Choukri, l’audace d’une vie», le récit aurait émané de la volonté personnelle du regretté écrivain tangérois. «C’est lui qui m’avait demandé d’écrire sa biographie. Il m’avait dit texto, et des correspondances sont là pour le prouver, que j’étais le seul à qui il faisait confiance», déclare Talha Jibril dans un échange avec Le360.

Ce dernier va même plus loin, affirmant que tout ce qui a été écrit jusque-là sur l’auteur du célèbre «Le pain nu» était loin de le représenter fidèlement. «Il y a eu déjà plusieurs tentatives d’écrire sur son vécu, mais ce n’était ni précis ni authentique. Mohamed Choukri est un phénomène humain, artistique et social», lance celui qui était l’un de ses grands amis et complices.

«Cette biographie est le résultat de 36 sessions d’enregistrement étalées sur plusieurs années. Chaque fois que je le rencontrais et qu’il était de bonne humeur, j’en profitais pour lancer l’entretien, et j’enregistrais le tout», raconte Talha Jibril qui, on s’en doute, ne tarit pas d’éloges sur Mohamed Choukri, l’homme comme l’écrivain.

«Choukri, l’homme, est extraordinaire. Ceux qui s’acharnent à dire le contraire ne le connaissent pas, ne savent rien de lui», poursuit notre interlocuteur. «Mohammed Choukri: l’audace d’une vie» arrive probablement pour combler les lacunes, et nous faire redécouvrir celui dont les écrits ont été traduits en 37 langues.