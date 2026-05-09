Es-Smara: Riyad, Doha et Abou Dhabi condamnent fermement l’attaque du Polisario et réaffirment leur soutien au Maroc

Alerte sécuritaire à Es-Smara après la chute de projectiles près de la prison locale.

Dans un communiqué parvenu ce samedi à la rédaction, l’ambassade du Royaume d’Arabie saoudite à Rabat affirme que Riyad «condamne dans les termes les plus forts» l’attaque survenue à Es-Smara.

Le texte réaffirme le rejet catégorique par le Royaume saoudien de toutes les formes de violence, de terrorisme et d’extrémisme, tout en soulignant son attachement constant à la sécurité et à la stabilité du Maroc.

L’ambassade rappelle également la solidarité pleine et entière de l’Arabie saoudite avec le Royaume, exprimant son soutien à toute initiative visant à préserver sa sécurité, sa stabilité et son développement.

De son côté, dans un communiqué diffusé ce samedi, le ministère des Affaires étrangères de l’État du Qatar a également fermement condamné l’attaque ayant visé la ville d’Es-Smara.

À cette occasion, Doha a exprimé sa pleine solidarité avec le Maroc, réaffirmant son soutien aux droits souverains du Royaume sur son Sahara. Le Qatar a également souligné son appui à l’ensemble des mesures prises par Rabat pour préserver sa souveraineté ainsi que l’unité, la sécurité et la stabilité de son territoire.

Dans le même communiqué, la diplomatie qatarie a réitéré sa position constante rejetant toutes les formes de violence, de terrorisme et d’actes criminels, quels qu’en soient les motivations ou les circonstances.

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Pour leur part, les Émirats arabes unis ont eux aussi fermement condamné l’attaque terroriste ayant visé la ville d’Es-Smara et fait une blessée.

Dans un communiqué, le ministère émirati des Affaires étrangères a vivement dénoncé ces actes criminels, réaffirmant son rejet constant de toutes les formes de violence, d’extrémisme et de terrorisme portant atteinte à la sécurité et à la stabilité.

Abou Dhabi a, en outre, réitéré sa position constante de solidarité et de soutien total au Maroc, ainsi qu’à ses droits souverains légitimes sur son Sahara.

Les Émirats ont également affirmé leur appui à toutes les mesures visant à préserver la sécurité, la stabilité, la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume, tout en contribuant à la promotion de la paix, de la stabilité et du développement durable dans la région.

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Avec ces prises de position, l’Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis rejoignent la liste des pays et organisations ayant condamné cette attaque terroriste, parmi lesquels figurent également les États-Unis, l’Espagne, la France, le Royaume-Uni, la Belgique, la Jordanie et Bahreïn, ainsi que l’Organisation des Nations unies et l’Union européenne.

Cette réaction intervient après l’attaque ayant visé les abords de la ville d’Es-Smara, le 5 mai dernier, et au cours de laquelle deux déflagrations ont été enregistrées. L’une d’elles a blessé une femme à la jambe et aux épaules, avant son évacuation vers l’hôpital provincial.