Politique

La France condamne l’attaque du Polisario à Es-Smara

Alerte sécuritaire à Es-Smara après la chute de projectiles près de la prison locale.

La France a condamné, ce jeudi 7 mai, l’attaque reconnue par le Polisario contre la ville d’Es-Smara, au Sahara marocain, qui a fait une blessée civile.

Par La Rédaction
Le 07/05/2026 à 22h08

Dans un communiqué diffusé ce jeudi 7 mai, la mission permanente de la France auprès de l’ONU a estimé que cette attaque «menace la stabilité régionale et met en péril le processus de négociation engagé à la suite de l’adoption de la résolution 2797 (2025) par le Conseil de sécurité».

Paris a appelé le Front Polisario à respecter le cessez-le-feu et ladite résolution, tout en apportant son soutien aux efforts de négociation visant à mettre un terme à «ce conflit qui a trop duré».

«L’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine trace la voie vers une paix juste durable et mutuellement acceptable dans laquelle il convient à l’ensemble des parties de s’engager. Elle constitue, pour la France, la seule base pour y aboutir», a réaffirmé la mission permanente de la France auprès de l’ONU.

Lire aussi : La ville d’Es-Smara sous tension après la chute de projectiles, le Polisario pointé du doigt

Cette prise de position intervient après une attaque ayant visé les abords de la prison d’Es-Smara, le mardi 5 mai. Deux déflagrations y ont été enregistrées, dont l’une a atteint une femme, blessée à la jambe et aux épaules. La victime a été rapidement évacuée vers l’hôpital provincial.

Les services de sécurité et de protection civile ont aussitôt été déployés pour sécuriser la zone des tirs et déterminer l’origine des projectiles, dont les méthodes rappellent celles utilisées lors d’incidents similaires imputés au Polisario ces dernières années.

Par La Rédaction
Le 07/05/2026 à 22h08
#mission permanente de la France auprès de l’ONU#Sahara#Attaque terroriste#Es-Smara#Polisario

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