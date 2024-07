Éric Ciotti: «Le Maroc est une grande démocratie pour laquelle j’ai beaucoup de respect»

Au lendemain du premier tour des législatives anticipée françaises, Éric Ciotti, président du parti Les Républicains (LR, droite), s’exprimait le dimanche 30 juin au micro de la chaîne turque TRT Français, évoquant notamment les relations franco-marocaines.

«Si nous gagnons, nous voulons restaurer des relations d’amitié et de confiance avec le Royaume du Maroc qui est un grand pays, une grande démocratie pour laquelle j’ai beaucoup de respect et pour laquelle j’ai beaucoup d’amitié et de considération», a-t-il affirmé, rappelant que ces relations représentent «un enjeu important».

Éric Ciotti ne cache pas la sympathie qu’il a pour le Royaume et la nécessité de restaurer les relations entre la France et le Maroc sur de bonnes bases.

Le président des Républicains a pris la parole au micro de TRT Français pour évoquer les relations potentielles entre la France et le Maroc en cas de succès de l’alliance entre son parti et le Rassemblement national pic.twitter.com/Db8kNBW6CH — TRT Français (@trtfrancais) June 30, 2024

«Nous voulons témoigner de l’indispensable lien entre nos partis, bien sûr, mais surtout entre la France et le Maroc. Nous avons des liens culturels et économiques très puissants, qui s’expriment par la présence de nombreuses entreprises françaises au Maroc, et de relations commerciales fortes», avait-il déclaré lors de son déplacement au Maroc, en mai 2023, à l’issue d’une rencontre avec des responsables du Rassemblement national des indépendants (RNI), dont son président, le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch.

Éric Ciotti avait également fait part de ce qu’il a appelé des «sujets extrêmement importants» où le Maroc joue «un rôle majeur» sur le continent africain et au Maghreb, notamment dans la régulation des flux migratoires.

«Nous allons travailler ensemble pour améliorer les relations entre les deux pays, car il est insupportable de mesurer cette dégradation qui n’est bonne ni pour la France ni pour le Maroc. Nous avons besoin, France et Union européenne, d’un lien puissant avec le Maroc», avait déclaré le chef des Républicains lors de ce déplacement au Maroc à la tête d’une délégation de sa formation politique.