Sahara marocain: des personnalités françaises vent debout contre l’immobilisme de la France de Macron

Le député et porte-parole du Mouvement démocrate français (MoDem), Bruno Fuchs, a salué la décision «très forte et audacieuse» d’Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Dans un tweet posté lundi, il écrit: «La France, qui voit ses relations avec son allié marocain se dégrader jour après jour, ne peut plus faire l’autruche». Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mercredi 19 juillet, que le président du parti Les Républicains, Éric Ciotti, s’est aussi réjoui de la reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara et appelé la France à contribuer au règlement de cette «question stratégique».

Pour sa part le président du groupe Union centriste au Sénat, Hervé Marseille, a déclaré que la France devait tirer une leçon de la décision israélienne sur la question du Sahara, en soulignant qu’«il était impératif de réparer, urgemment, les relations franco-marocaines». Le député apparenté LR, Meyer Habib, a indiqué que la France devait revoir ses relations avec le Maroc et reconnaître la marocanité du Sahara: «Benyamin Netanyahou a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara. J’invite la France à faire de même», écrit-il dans un tweet.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que l’ancien conseiller du Front national, Jean François Toussier, a également posté un tweet à ce sujet: «Bravo Israël! Il faut arrêter les tergiversations de la France dans ce dossier et cesser de vouloir faire plaisir à l’Algérie». Et d’indiquer, dans un autre commentaire: «Je suis un homme libre, maître de ses pensées et qui juge les événements conformément aux intérêts de la France. L’amitié avec Israël et la coopération renouvelée avec le Maroc vont dans ce sens».

Commentant la décision israélienne, l’ancienne ministre française, Rachida Dati, a souligné que «la souveraineté du Maroc sur le Sahara et sa marocanité étaient indiscutables». Quant au député LR, Pierre Henri Dumont, il s’est étonné du retard pris par la France pour annoncer une position claire sur ce sujet: «Qu’attend la France pour prendre, à son tour, une position claire et reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara? Les plus grandes démocraties du monde ont fait ce choix excepté la France, l’amie historique du royaume. Cette position est incompréhensible».