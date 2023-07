Peter Pham: la reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara «renseigne sur le leadership du Roi»

Les drapeaux israélien et marocain lors d'une cérémonie officielle à Tel-Aviv, le 13 septembre 2022. AFP or licensors

Commentant la décision d’Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara, Peter Pham, éminent membre du prestigieux think tank américain, The Atlantic Council, et envoyé spécial des États-Unis pour le Sahel et les régions des Grands Lacs sous l’administration Trump, a souligné que cette «reconnaissance de ce qui est juste» reflète l’efficacité d’une diplomatie marocaine qui se démarque par son approche agissante et proactive sous le leadership du Roi.

«Outre Israël et les Etats-Unis, des pays africains et bien d’autres ont exprimé leur soutien clair et sans équivoque aux droits légitimes du Maroc sur ses provinces du Sud», a affirmé Peter Pham, relevant que plusieurs de ces pays ont ouvert des consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla.

Le roi Mohammed VI a reçu une lettre du premier ministre de l’Etat d’Israël, Benyamin Netanyahu, par laquelle il a porté à la très haute attention du Souverain la décision de l’Etat d’Israël de «reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental». A cet égard, le premier ministre israélien a indiqué que cette position de son pays sera «reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du Gouvernement israélien».

Il a souligné, en outre, que ladite décision sera «transmise aux Nations unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu’à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques». Le premier ministre israélien a également informé qu’Israël examine positivement «l’ouverture d’un consulat dans la ville de Dakhla», et ce, dans le cadre de la concrétisation de cette décision d’Etat.