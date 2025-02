En images, l’arrivée de Rachida Dati, ministre française de la Culture, à Laâyoune

Le ministre de la Culture, Mehdi Bensaid et son homologue française, Rachida Dati, à leur arrivée à Tarfaya le 17 février 2025.

Ce 17 février 2025, la ministre française de la Culture, Rachida Dati, est arrivée à Laâyoune, accompagnée d’une délégation de haut niveau conduite par le ministre marocain de la Culture, Mehdi Bensaïd. Dès son atterrissage, la délégation a pris le chemin de Tarfaya pour visiter des sites archéologiques et le musée Antoine de Saint-Exupéry.

🇲🇦🇫🇷 La ministre française de la Culture, Rachida Dati, est arrivée ce matin à l’aéroport Hassan 1er de Laâyoune.



Géré par l’association Les Amis de Tarfaya, le musée abrite une collection unique de documents, cartes et manuscrits retraçant l’histoire de la poste aérienne des années 1920-1930 dans la région. C’est aussi dans cette ville du Sud marocain, alors appelée Cap Juby, que Saint-Exupéry, auteur du Petit Prince et pilote de l’Aéropostale, puisa l’inspiration pour son chef-d’œuvre mondialement connu, traduit dans plus de 300 langues.

Un mémorial à Tarfaya et des événements annuels organisés dans la ville participent à entretenir le souvenir de l’illustre aviateur-écrivain. Le site a été réaménagé en préparation de cette visite comme l’avait indiqué, dans une déclaration pour Le360, son directeur Mohamed Mbark Yara.

La délégation visitera également le site archéologique Casamar. Situé sur le littoral de la ville de Tarfaya, il a été inscrit sur la liste du patrimoine national sur décision du ministre de la Culture.

Érigée entre 1878 et 1882 par le navigateur et architecte écossais Donald Mackenzie, la maison Casamar (également nommée Port Victoria) se dresse depuis plus de 140 ans sur la rive de l’océan Atlantique. Un temps occupé par les Espagnols, avant d’être libéré en 1885 par le sultan Hassan Ier, le monument incarne la richesse historique de cette région.

À noter que la ministre française, au Maroc du 16 au 18 février 2025, visitera également les villes de Laâyoune, Dakhla et Rabat où elle rencontrera des responsables gouvernementaux. Les deux ministres procèderont à l’ouverture officielle d’une Alliance française à Laâyoune, qui traduit la reconnaissance française de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.