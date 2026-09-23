Élections à Oujda: une mère vote par procuration pour sa fille résidant en Allemagne

Dans un autre bureau de vote à Oujda, une mère venue voter au nom de sa fille, Kaoutar, résidant en Allemagne. (M.Chellay/Le360)

Les opérations de vote se poursuivent ce mercredi à Oujda dans des conditions normales, avec un afflux continu d’électrices et d’électeurs dans les bureaux de vote pour choisir leurs représentants à la Chambre des représentants.

La caméra du site Le360 a notamment filmé le vote d’Omar Hejira, tête de liste du Parti de l’Istiqlal dans la circonscription d’Oujda-Angad. Après avoir accompli son devoir électoral, le candidat a souligné l’importance de ce scrutin dans la définition des contours de la prochaine étape politique du pays.

«L’essentiel n’est pas le parti qui arrivera en tête ou les candidats qui décrocheront les sièges», a-t-il déclaré en substance, mettant l’accent sur le niveau de participation. Il a appelé les citoyens, dans les villes comme dans les campagnes, à se rendre dans les bureaux de vote durant les dernières heures du scrutin.

Selon Omar Hejira, ces élections revêtent une importance particulière puisqu’elles doivent contribuer à déterminer la majorité gouvernementale et la formation du prochain gouvernement pour les cinq prochaines années. Il a également exprimé l’espoir de voir la participation progresser au cours des dernières heures de la journée.

Dans un autre bureau de vote, Le360 a filmé une situation particulière: une mère venue voter au nom de sa fille, Kaoutar, résidant en Allemagne et qui n’a pas pu se déplacer pour participer personnellement au scrutin en raison de circonstances particulières.

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La mère s’est rendue au collège Al Qods à Oujda pour accomplir cette démarche sur la base d’une procuration légale. Elle a expliqué que la procédure s’était déroulée dans de bonnes conditions, sans difficulté particulière dans l’accomplissement des formalités requises. Elle a également évoqué une organisation fluide et des conditions permettant de mener à bien l’opération de vote par procuration.

Ces images illustrent ainsi différentes formes de participation observées à Oujda au cours de cette journée électorale, entre les électeurs présents personnellement dans les bureaux de vote et ceux qui participent par procuration.

À l’approche de la clôture des opérations de vote, les électrices et les électeurs disposent encore des dernières heures de la journée pour se rendre aux urnes.