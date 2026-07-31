Discours du Trône: pour Badr Zaher Lazrak, l’heure est à la souveraineté économique et à une croissance plus productive

Le discours du Trône, prononcé par le roi Mohammed VI mercredi 29 juillet, trace une feuille de route claire pour la prochaine étape du développement du Royaume, fondée sur le renforcement de la souveraineté nationale, l’accélération de la croissance et l’amélioration de l’efficacité des politiques publiques. C’est l’analyse de l’économiste Badr Zaher Lazrak, professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohammedia.

Pour cet universitaire, le message royal invite à franchir une nouvelle étape dans la consolidation des acquis économiques et sociaux, en mettant l’accent sur la souveraineté dans les secteurs stratégiques. «Le Royaume doit poursuivre la construction de sa souveraineté dans des domaines essentiels comme l’agriculture, la sécurité alimentaire, l’énergie, l’industrie ou encore les secteurs productifs. Cela suppose des politiques publiques plus ambitieuses, plus exigeantes et davantage orientées vers les résultats», explique-t-il dans un entretien avec Le360.

L’économiste rappelle que le Maroc a enregistré des performances économiques significatives ces dernières années. La croissance de 4,9% enregistrée en 2025, portée notamment par les industries automobile et aéronautique ainsi que par le tourisme, témoigne, selon lui, de la solidité des choix stratégiques opérés par le Royaume.

Ces résultats demeurent toutefois insuffisants pour répondre aux principaux défis économiques et sociaux. «La croissance doit désormais se traduire davantage par la création de richesse, d’emplois et de valeur ajoutée. Elle doit aussi permettre de réduire durablement le chômage, qui reste élevé, de corriger les disparités territoriales et d’améliorer l’efficacité des politiques publiques, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation», souligne-t-il.

Pour Badr Zaher Lazrak, le discours royal marque le passage vers une nouvelle phase du développement national. «Nous devons désormais passer à une deuxième étape et accélérer le rythme des réalisations. L’objectif est de construire une croissance plus productive, créatrice d’emplois et portée par l’investissement», affirme-t-il.

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Cette dynamique devra, selon lui, bénéficier à l’ensemble des territoires. «Le développement ne peut plus être concentré sur quelques pôles. La croissance doit irriguer toutes les régions afin de renforcer les infrastructures, les services de santé, l’éducation et les conditions de vie des citoyens», poursuit-il.

L’universitaire estime enfin que le prochain gouvernement, issu des élections législatives du 23 septembre 2026, sera appelé à inscrire son action dans le prolongement des orientations royales. «Le futur Exécutif devra accélérer la mise en œuvre des grands chantiers structurants dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’industrie et de la souveraineté économique. Il lui appartiendra d’ouvrir un nouveau cycle de développement, fondé sur la consolidation des acquis et la poursuite des réformes engagées. Tout recul serait inacceptable», insiste-t-il.

Et de conclure: «Le prochain gouvernement portera la responsabilité d’atteindre les objectifs fixés par Sa Majesté, qu’il s’agisse du renforcement de la souveraineté nationale ou de la réalisation d’une croissance durable, créatrice de richesse et d’emplois.»