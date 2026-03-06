Politique

Diplomatie: Bourita et Lavrov échangent au téléphone sur le partenariat maroco-russe et les dossiers régionaux

Photomontage montrant Nasser Bourita et Serguei Lavrov.

Nasser Bourita s’est entretenu vendredi par téléphone avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Les deux responsables ont réaffirmé leur volonté de consolider le partenariat stratégique entre Rabat et Moscou et ont passé en revue plusieurs dossiers régionaux et internationaux, dans un contexte géopolitique marqué par de fortes tensions.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 06/03/2026 à 18h06

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu vendredi par téléphone avec son homologue de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov. Cet échange a porté sur l’état des relations bilatérales entre Rabat et Moscou ainsi que sur plusieurs dossiers internationaux d’actualité, a-t-on appris de source informée.

Au cours de cet entretien, les deux responsables ont réaffirmé leur volonté commune de consolider le partenariat stratégique liant les deux pays. Ce cadre de coopération, formalisé à Moscou en mars 2016 à l’occasion de la visite officielle du roi Mohammed VI en Russie, constitue l’un des principaux instruments de structuration du dialogue politique et économique entre les deux États.

Lire aussi : Maroc-Russie: plus large, plus solide, un nouveau partenariat se dessine

À l’approche du dixième anniversaire de l’établissement de ce partenariat stratégique, les deux ministres ont souligné l’importance de poursuivre la dynamique de coopération bilatérale et de renforcer les mécanismes de concertation entre Rabat et Moscou.

Les discussions ont également permis de passer en revue plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun. Selon la même source, les échanges ont notamment porté sur l’évolution de la situation au Maghreb, ainsi que sur les développements liés à la cause nationale.

Bourita et Lavrov ont par ailleurs abordé les principaux foyers de tension au Proche et au Moyen-Orient, notamment la situation dans les territoires palestiniens, en particulier à Gaza et en Cisjordanie, ainsi que les répercussions des tensions régionales impliquant l’Iran et plusieurs pays du Golfe.

Lire aussi : Sahara marocain: «La position de la Russie évolue positivement», selon le politologue Tajeddine El Husseini

Dans ce contexte international marqué par une forte volatilité géopolitique, les deux ministres ont insisté sur la nécessité de maintenir un dialogue politique régulier et d’intensifier la coordination diplomatique entre leurs deux pays.

Selon la source informée, les deux responsables ont ainsi souligné «l’importance d’une concertation continue et d’une coordination renforcée afin de contribuer à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité internationales».

#Nasser Bourita#Sergueï Lavrov#Diplomatie#Moyen-Orient#partenariat#Coopération#Iran#Gaza#Cisjordanie

