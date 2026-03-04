Coopération halieutique: Rabat et Moscou font le point sur leur partenariat

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le chef de l'Agence fédérale des pêches russe, Ilya Shestakov, lors de la signature d’un nouvel accord de coopération en matière des pêches maritimes le 17 octobre 2025. (Photo d'archive)

La coopération halieutique entre le Maroc et la Russie a fait l’objet d’une réunion de travail à Rabat, à l’occasion de la première session de la commission mixte russo-marocaine des pêches. Les deux délégations ont examiné l’état de leur partenariat et les modalités d’application du nouvel accord intergouvernemental conclu en octobre dernier, selon un communiqué de l’Agence fédérale russe des pêches (Rosrybolovstvo).

À l’issue de la session, le chef de Rosrybolovstvo, Ilia Chestakov, a indiqué que «la Russie accroît ses prises dans la zone de pêche atlantique du Royaume du Maroc», faisant savoir que les navires de Moscou «poursuivront leurs activités cette année dans la zone atlantique du Royaume».

D’après le chef de Rosrybolovstvo, les pêcheurs se préparent à reprendre la campagne de capture. Les entreprises russes manifestent un intérêt particulier pour les espèces pélagiques présentes dans les eaux marocaines, notamment le maquereau et le chinchard, a-t-il précisé.

Les discussions ont également porté sur la coopération scientifique. Les résultats de la «Grande expédition africaine» menée entre 2024 et 2025 ont été présentés lors de la réunion. Cette mission a permis, selon la partie russe, de recueillir des données sur l’état de l’écosystème marin marocain et d’élaborer des recommandations relatives à la gestion des ressources halieutiques.

Dans ce cadre, les deux parties ont convenu d’organiser des missions annuelles d’évaluation des stocks de petits pélagiques et de renforcer la recherche scientifique consacrée à ces ressources.

La formation figure également parmi les axes de coopération. La Russie a annoncé l’octroi de cinquante bourses d’études à des étudiants marocains pour l’année universitaire 2025-2026 dans des établissements spécialisés en pêche et en gestion halieutique. Cinquante autres bourses sont prévues pour l’année 2026-2027, avec la possibilité d’en accorder un nombre équivalent pour 2027-2028.

Une coopération qui date

La coopération halieutique entre le Maroc et la Russie remonte à 1978. Les deux pays cherchent aujourd’hui à poursuivre ce partenariat dans les domaines de la pêche, de la recherche scientifique et de la formation des compétences liées au secteur maritime, fait savoir l’Agence fédérale russe des pêches.

Pour rappel, le nouvel accord maroco-russe de coopération en matière des pêches maritime, conclu pour une durée de quatre ans, vient remplacer le précédent accord arrivé à échéance au 31 décembre 2024, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Il établit le cadre juridique et les modalités pratiques permettant aux navires russes d’opérer dans les eaux atlantiques du Royaume, conformément à la réglementation marocaine en vigueur.

Il a été signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le chef de l’agence Fédérale des Pêches Russe, Ilya Shestakov, en marge de la 8ème Commission mixte intergouvernementale Maroc-Russie, tenue le 17 octobre dernier.

