Le ministre de l’Économie et des Finances, Fouzi Lekjaa, a confirmé, lundi devant le Parlement, une prochaine révision de l’indicateur social, un indice de base qui détermine l’aide sociale directe, afin qu’il ne soit plus calculé sur les dépenses, mais sur les revenus des citoyens.

Répondant à une question orale à la Chambre des représentants, l’argentier du pays a reconnu la nécessité de baser désormais l’indicateur sur les revenus de l’individu et non sur ses dépenses. Il a indiqué que l’aide sociale fixée à 500 dirhams est actuellement versée à plus de 4 millions de familles, et bénéficie à quelque 14 millions de personnes.

«Je pense qu’il faut intégrer les revenus du travail en s’appuyant sur des consultations, notamment avec le Haut commissariat au plan», a déclaré le ministre en réponse à des questions de députés, dont Réda Bouguemazi du Parti de la justice et du développement (PJD). Ce dernier a souligné dans une déclaration à Le360 l’importance que revêt cette révision pour profit les familles les plus précaires.