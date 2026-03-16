Des partis politiques misent sur des rappeurs pour séduire la génération Z

Alors que les préparatifs se précisent pour les prochains scrutins, plusieurs partis politiques ont entrepris une action inédite pour séduire les jeunes de la «Génération Z». Selon des sources informées, ces formations ont activé des canaux de communication directs avec des rappeurs, pour les intégrer à leur stratégie électorale et de bénéficier de leur succès auprès de leur public.

Des sources internes au PPS indiquent ainsi que des membres influents du bureau politique du parti, en collaboration avec les dirigeants du mouvement de la Jeunesse progressiste, ont récemment tenu des réunions avec des rappeurs à succès, relaie Al Akhbar de ce mardi 17 mars.

Le but de ces échanges ne consistait pas en une simple prise de contact mais a permis d’étudier la possibilité d’accorder l’investiture du parti à ces artistes, en vue de les intégrer aux élections communales ou législatives. En plus de ces potentielles candidatures, ces discussions ont aussi porté sur les modalités d’une coopération plus large entre le parti et ces artistes influents, afin de «moderniser» le discours politique et de «restaurer un lien de confiance avec une frange de la population qui s’est éloignée du militantisme traditionnel», indique le quotidien.

Le PAM a lui aussi choisi cette orientation, indiquent des sources internes au parti. Son mouvement des jeunes a initié des rencontres avec plusieurs rappeurs, rencontres qui ont été principalement consacrées à l’exploration de possibilités de coopération entre ce parti et ces artistes qui bénéficient, selon Al Akhbar, d’un large auditoire sur les réseaux sociaux. Les discussions ont porté sur la possibilité pour les rappeurs de soutenir les candidats du PAM au cours des campagnes électorales, en participant à des activités dédiées aux jeunes ou en contribuant à communiquer des messages ciblés en direction de certaines catégories de jeunes difficilement accessibles via les circuits politiques conventionnels.