Société

Génération Z. Debunk: la vérité sur les «violences policières» lors des premières manifestations

Un agent des Forces auxiliaires blessé lors d'actes de violence à Marrakech. Capture d'écran.

Un agent des Forces auxiliaires blessé lors d'actes de violence à Marrakech. (Capture d'écran).

Nées d’un appel anonyme sur les réseaux sociaux, les manifestations portées par des jeunes de la «génération Z», ont rapidement dégénéré dans certaines villes. Derrière l’élan présenté comme pacifique, des groupes violents ont semé le chaos, lundi et mardi 1er et 2 octobre, s’attaquant aux biens publics et privés ainsi qu’aux forces de l’ordre, faisant plusieurs blessés dans leurs rangs. Dix jours après, retour en images sur des événements où les fake news ont débordé sur les faits.

Par Tarik Qattab
Le 13/10/2025 à 12h38

Les rassemblements initiés le 27 septembre sous la bannière de la «génération Z» ont viré à la violence la plus sauvage dans certaines villes du pays. C’était dès les premiers jours des rassemblements, soit les lundi et mardi 1er et 2 octobre. Ce mouvement, annoncé comme pacifique, aux revendications légitimes, a finalement servi de prétexte à des actes de vandalisme et d’agressions d’une intensité inédite. Les principales cibles: les policiers, gendarmes et agents des Forces auxiliaires dépêchés pour encadrer les manifestants.

Alors que certains médias étrangers et les réseaux sociaux se sont empressés d’évoquer des «violences policières», les faits, documentés par de nombreuses vidéos, racontent une autre réalité. Lundi et mardi 1er et 2 octobre, les attroupements ont dégénéré en scènes d’émeute, mettant gravement en péril la sécurité publique. Des individus armés de couteaux, de pierres et de cocktails Molotov ont attaqué les forces de l’ordre, faisant au moins 263 blessés parmi elles, dont plusieurs grièvement. Dans certaines localités comme Salé, Marrakech ou Agadir, la retenue des agents contraste avec la brutalité de leurs agresseurs. Les images se passent de tout commentaire.

À Inzegane, la situation a atteint un seuil critique lorsque des groupes ont pris d’assaut une brigade de la Gendarmerie royale pour tenter de s’emparer d’armes et de munitions. Acculés et en danger de mort, les gendarmes ont dû ouvrir le feu, provoquant la mort de trois assaillants.

Le bilan matériel est lourd: 142 véhicules des forces publiques et 20 voitures particulières incendiés ou gravement endommagés.

Des commerces, administrations, agences bancaires et établissements publics ont été pillés et vandalisés à Aït Amira, Inzegane-Aït Melloul, Agadir Ida Outanane, Tiznit et Oujda. Dans cette dernière ville, des manifestants ont même bloqué une ambulance de la Protection civile, retardant l’évacuation de blessés.

Lire aussi : Casablanca: en très petit nombre, des jeunes de la génération Z réitèrent leurs revendications

Face à ces débordements, l’intervention des forces de l’ordre s’est voulue mesurée. Dès le départ, la consigne était claire: éviter tout usage excessif de la force. Les unités déployées, certaines en uniforme, d’autres en civil avec une identification visible, ne portaient ni armes de service, ni matraques, ni grenades lacrymogènes, ni camions lanceurs d’eau. Les rassemblements, rappelons-le, étaient illégaux, leurs initiateurs étant inconnus et leurs appels diffusés anonymement sur les réseaux sociaux.

Les premiers avertissements ont été lancés au mégaphone, invitant les attroupés à se disperser. La plupart s’y sont conformés sans heurts. Les récalcitrants ont été éloignés pacifiquement ou interpellés dans le cadre légal, sous la supervision du parquet. Au total, 409 personnes ont été placées en garde à vue, dont certaines après un simple contrôle d’identité.

Ce n’est qu’en réponse à des actes avérés de violence que des moyens plus conséquents ont été déployés, sans excès ni usage disproportionné. Une fois l’ordre rétabli, les forces publiques ont recentré leur action sur l’encadrement pacifique des jeunes manifestants, veillant à préserver la liberté de circulation et la sécurité des personnes. Là encore, les images sont parlantes.

Mais la justice, elle, reste ferme. Toute personne reconnue coupable d’actes criminels sera poursuivie avec la plus grande rigueur. L’arsenal juridique marocain est clair. L’article 595 du Code pénal sanctionne la destruction volontaire de biens publics ou privés d’un à deux ans de prison, et jusqu’à cinq ans en cas d’usage d’armes ou de substances inflammables.

En cas de faits commis en groupe, la peine peut aller jusqu’à la réclusion à perpétuité. Les articles 581 et 583 prévoient des peines de 5 à 20 ans de prison, voire la peine capitale si les violences entraînent une infirmité ou la mort. Les mineurs impliqués ne sont pas épargnés, leurs parents ou tuteurs pouvant être tenus d’indemniser les victimes. L’État, de son côté, se réserve le droit de réclamer des réparations lorsque ses institutions sont endommagées.

Par Tarik Qattab
Le 13/10/2025 à 12h38
#GenZ212#Manifestations#Violences

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Casablanca: en très petit nombre, des jeunes de la génération Z réitèrent leurs revendications

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Génération Z: le PPS appelle à une action urgente pour garantir le droit à la santé publique

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Génération Z au Maroc: entre impatience, contradictions et espoirs

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Sit-in des jeunes de la génération Z: des revendications légitimes mais gare à la manipulation

Articles les plus lus

1
Abdelmadjid Tebboune renoue avec ses diatribes contre le Maroc et lance de graves accusations contre les Émirats
2
Mondial U20: joie, fierté et émotion dans le camp marocain après la qualification pour les demies
3
Montée en compétence, interopérabilité, tech… Ce que les exercices conjoints des FAR disent de la stratégie militaire du Maroc
4
Al Aroui sous les eaux: ces défaillances qui font planer le spectre du pire
5
Info360. Angelina Jolie en visite privée à Tanger
6
Tribune. Gaza, Tebboune et la mouche du coche
7
Finalisation des travaux de la route Bri Bri entre la vallée du Bouregreg et Salé
8
Comment Alger a instrumentalisé le principe d’intangibilité des frontières, hérité de la colonisation
Revues de presse

Voir plus