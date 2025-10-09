Société

Casablanca: en très petit nombre, des jeunes de la génération Z réitèrent leurs revendications

Lors d'une manifestation de jeunes pour la réforme de la santé publique et de l'éducation nationale, jeudi 9 octobre 2025 à Casablanca.

Par Khadija Sabbar
Le 09/10/2025 à 20h30

VidéoAprès une pause de deux jours, des jeunes de la génération Z se sont de nouveau donné rendez-vous, place des Nations-Unies à Casablanca, ce jeudi 9 octobre. Particularité: la très faible participation, quelques dizaines de manifestants ayant fait le déplacement.

La pause de deux jours marquée par les militants de la génération Z en colère contre le gouvernement, notamment sur les dossiers de la santé publique et de l’éducation nationale, se voulait un moyen de redynamiser un mouvement dont les dernières manifestations ont été marquées par une faible adhésion. Il n’en a rien été ce jeudi 9 octobre sur la place des Nations-Unies à Casablanca, où on dénombrait une petite centaine de personnes, dont de nombreux journalistes et de badauds.

Au noyau dur de cette manifestation, composé d’un petit groupe, se sont ajoutées des gens de passage ou des curieux. Les manifestants ont repris les mêmes slogans, appelant à la réforme urgente des secteurs de la santé publique et de l’éducation nationale. Mais pas que. La problématique de l’emploi est également évoquée. «Le chômage affecte de très nombreux jeunes et le gouvernement doit réagir», indique un manifestant.

Un autre manifestant remet en cause les dernières annonces de réforme du ministère de la Santé et l’équipement récent de nombre de structures hospitalières. «De tels gestes ne règlent en rien le fond du problème. Idem pour l’école publique. Ce qu’il faut, c’est une refonte du système éducatif et de la santé», dit-il.

Des revendications spécifiques ont également été avancées. C’est le cas de ce manifestant ayant largement dépassé l’âge de la génération Z qui conteste… la limite d’âge pour les concours de recrutement dans l’enseignement, fixée à 30 ans. Le plaidoyer est pour le moins personnel. «Il faut ouvrir ces concours à des personnes comme nous, de 35 ou 40 ans, qui ont de l’expérience dans le secteur privé. C’est ainsi que nous pourrons sauver l’éducation nationale», argue-t-il. Curieux.

Mais il y a plus curieux: comment expliquer la surmédiatisation de ce qui est qualifié de manifestations dans l’ensemble du Royaume, alors que ces soi-disant manifestations de masse ne dépassent guère dans chaque ville 100 personnes? Dans une ville comme Casablanca qui compte 3,5 millions d’habitants, cette poignée de manifestants ne dépasse même pas l’attroupement autour d’une halqa. Il ne vient à personne de remettre en question le bien-fondé des revendications liées à la santé et à l’éducation ainsi que leur caractère légitime, mais le mystère demeure entier sur l’équation entre une poignée de personnes qui investissent la rue et leur médiatisation hypertrophiée.

Par Khadija Sabbar
Le 09/10/2025 à 20h30
#jeunes#Protestations#Santé#Education nationale

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Génération Z: le PPS appelle à une action urgente pour garantir le droit à la santé publique

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Génération Z au Maroc: entre impatience, contradictions et espoirs

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Sit-in des jeunes de la génération Z: des revendications légitimes mais gare à la manipulation

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Billet littéraire KS. Ep. 61. «Je me regarderai dans les yeux», de Rim Battal, ou le cri d’une génération corsetée

Articles les plus lus

1
Casablanca: en très petit nombre, des jeunes de la génération Z réitèrent leurs revendications
2
«Chergui 2025»: l’Algérie fulmine à l’annonce, se tait à la manœuvre
3
Nouvelles règles de la sécurité sociale: le détail des indemnités exonérées
4
Algérie: pour la 4ème année consécutive, l’armée s’octroie plus de 20% du budget général de l’État
5
Viaduc de Sakia El Hamra: les travaux passent en mode nocturne pour accélerer la cadence
6
La mobilité, c’est le premier des droits
7
Mourad Alem succède à Ayoub Azami à la tête de Marjane
8
Sahara: Antonio Guterres plaide pour le maintien de la MINURSO
Revues de presse

Voir plus