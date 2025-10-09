Génération Z: le PPS appelle à une action urgente pour garantir le droit à la santé publique

Dans un communiqué, la Commission Santé du PPS souligne que les jeunes font face à de «grands défis» pour accéder à des services de santé publique de qualité, en raison du manque d’infrastructures adéquates, de la pénurie du personnel médical et paramédical, ainsi que de l’insuffisance des services de soutien tels que la radiologie, la biologie ou la psychothérapie.

Appuyant ses revendications sur l’article 31 de la Constitution, qui garantit à tous les citoyens un accès égal aux soins, et l’article 154, qui encadre la gestion des services publics selon les principes de transparence et de qualité, la génération Z formule plusieurs revendications concrètes:

Renforcer l’accès aux services de santé publique sur l’ensemble du territoire national, en réduisant les disparités régionales.

Développer les infrastructures et les équipements médicaux pour assurer des soins de qualité et une couverture maladie effective à travers l’Assurance maladie obligatoire, garantissant un accès équitable sans précariser les bénéficiaires.

Lancer des programmes de sensibilisation et de prévention sanitaire adaptés aux problématiques contemporaines des jeunes, dans la conviction que la prévention reste toujours moins coûteuse et plus efficace que le traitement.

Assurer une gouvernance efficiente et transparente du secteur de la santé publique, fondée sur la reddition des comptes et la bonne gestion des ressources.

Dans ce contexte, la Commission Santé du PPS plaide pour une intervention rapide du gouvernement afin que ce droit ne reste pas «inscrit sur le papier». Elle appelle notamment à l’augmentation des ressources humaines et financières, au soutien du personnel social et d’accompagnement hospitalier, et à la révision des prix des médicaments dans le cadre du Tarif national de référence.

Pour le PPS, répondre aux attentes de la jeunesse en matière de santé «constitue un investissement stratégique dans l’avenir du Maroc». La mise en œuvre d’un système de santé équitable et performant est présentée comme un pilier essentiel de la stabilité sociale et du développement durable du pays.