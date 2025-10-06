Société

Décès à l’hôpital d’Agadir: le ministère de la Santé saisit la justice et suspend les personnes impliquées

Le siège du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Rabat.. Adil_Gadrouz

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a annoncé, lundi, avoir transmis au parquet compétent le rapport sur les décès survenus à l’hôpital Hassan II d’Agadir, tout en décidant de suspendre provisoirement les personnes mises en cause.

Par La Rédaction
Le 06/10/2025 à 17h00

Selon un communiqué du ministère, cette décision intervient à la suite de la clôture des enquêtes internes menées par l’Inspection générale. Le rapport établi a été remis au parquet, et les personnes impliquées ont été suspendues à titre préventif dans l’attente des conclusions des investigations judiciaires et administratives en cours.

Lire aussi : La leçon de mobilisation citoyenne de Mohamed Reda Taoujni, le lanceur d’alerte sur le scandale de l’hôpital Hassan II d’Agadir

Le ministère précise suivre ce dossier de très près, afin d’assurer la transparence de la procédure et de garantir les droits de l’ensemble des parties concernées. Il réaffirme, par ailleurs, son engagement à poursuivre les efforts visant à améliorer la qualité des soins dans les établissements hospitaliers publics, dans le cadre du vaste chantier de réforme du système national de santé.

Enfin, le ministère assure que l’opinion publique sera tenue informée de l’évolution de cette affaire au fur et à mesure de l’avancement des investigations.

Par La Rédaction
Le 06/10/2025 à 17h00
#Agadir#Ministère de la Santé#hôpital Hassan II

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

La leçon de mobilisation citoyenne de Mohamed Reda Taoujni, le lanceur d’alerte sur le scandale de l’hôpital Hassan II d’Agadir

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Santé: le groupe Akdital dément formellement bénéficier de fonds publics

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

GenZ212. À Casablanca, des jeunes plaident pour une réforme de la santé et de l’éducation

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Crise du système de santé: le ministre fait le point sur la réforme

Articles les plus lus

1
Et maintenant
2
Santé: le groupe Akdital dément formellement bénéficier de fonds publics
3
Alger et le Polisario, Game over!
4
L’islamiste algérien Abdelkader Bengrina, fervent soutien de Tebboune, appelle les Marocains à l’insurrection
5
GenZ212. «Non à la fitna»: à Derb Sultan, les jeunes Casablancais rejettent les «nuisibles» et précisent leurs revendications
6
Aéronautique. Pourquoi (et comment) le Maroc occupe une place centrale pour Airbus
7
Olives: une saison exceptionnelle en vue
8
Les lacs collinaires… une expérience hydrique pionnière qui redonne vie au désert d’Es-Semara
Revues de presse

Voir plus