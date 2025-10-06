Décès à l’hôpital d’Agadir: le ministère de la Santé saisit la justice et suspend les personnes impliquées

Le siège du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Rabat.. Adil_Gadrouz

Selon un communiqué du ministère, cette décision intervient à la suite de la clôture des enquêtes internes menées par l’Inspection générale. Le rapport établi a été remis au parquet, et les personnes impliquées ont été suspendues à titre préventif dans l’attente des conclusions des investigations judiciaires et administratives en cours.

Lire aussi : La leçon de mobilisation citoyenne de Mohamed Reda Taoujni, le lanceur d’alerte sur le scandale de l’hôpital Hassan II d’Agadir

Le ministère précise suivre ce dossier de très près, afin d’assurer la transparence de la procédure et de garantir les droits de l’ensemble des parties concernées. Il réaffirme, par ailleurs, son engagement à poursuivre les efforts visant à améliorer la qualité des soins dans les établissements hospitaliers publics, dans le cadre du vaste chantier de réforme du système national de santé.

Enfin, le ministère assure que l’opinion publique sera tenue informée de l’évolution de cette affaire au fur et à mesure de l’avancement des investigations.