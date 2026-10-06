Coopération militaire: tenue de la troisième Commission mixte maroco-émiratie

Le général de corps d’armée, Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, et le général de division Issa Saif Bin Ablan Al Mazrouei, chef d’état-major des Forces armées des Émirats arabes unis. (Photomontage)

Sur hautes instructions du Roi, chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées royales, le général de corps d’armée, Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, a reçu, mardi au niveau du siège de l’état-major général des FAR à Rabat, le général de division Issa Saif Bin Ablan Al Mazrouei, chef d’état-major des Forces armées des Émirats arabes unis, en visite officielle au Maroc, à la tête d’une importante délégation.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la participation du chef d’état-major des Forces armées des Émirats arabes unis aux travaux de la 3ème réunion de la Commission militaire mixte maroco-émiratie tenue les 5 et 6 octobre 2026, ainsi qu’au Salon international de l’aéronautique et du spatial «Marrakech Air Show 2026», organisé du 7 au 10 octobre 2026, indique un communiqué de l’état-major général des FAR.

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Lors de cette entrevue, les deux responsables se sont félicités du niveau atteint par la coopération militaire entre les deux pays, notamment dans les domaines de développement capacitaire, d’industrie de défense, de formation ainsi que d’échange d’expériences et d’expertises. Ils ont également réaffirmé leur volonté de poursuivre la consolidation et le développement de cette coopération.

Par la suite, l’inspecteur général des FAR et le chef d’état-major des Forces armées des Émirats arabes unis ont coprésidé la séance de clôture des travaux de la 3ème réunion de la Commission militaire mixte maroco-émiratie, marquée par un bilan très positif couvrant un large éventail d’activités dans plusieurs domaines stratégiques.

Par ailleurs, l’inspecteur général des FAR a procédé à la remise au général de division Issa Saif bin Ablan Al Mazrouei de la décoration «Grand cordon de l’ordre du mérite militaire», accordée par le Roi, chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées royales, en reconnaissance de ses efforts en faveur du renforcement des relations de coopération militaire entre le Maroc et les Émirats arabes unis.

La coopération militaire entre les FAR et les Forces armées des Émirats arabes unis s’inscrit dans une vision partagée et une dynamique de longue date, amorcée en 1980 avec la signature du premier accord militaire consolidé davantage suite à la conclusion d’un accord-cadre en mai 2006.