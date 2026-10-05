Dakhla: un nouvel hôtel cinq étoiles pour conforter l’essor touristique de la région

La région de Dakhla Oued Eddahab confirme avec constance son attractivité touristique à travers une dynamique d’investissement soutenue et pérenne. Cette tendance se manifeste par la concrétisation de nombreux projets d’envergure, qu’il s’agisse de la création de nouvelles unités hôtelières ou de l’extension de structures déjà existantes. Des enseignes et des complexes renommés tels que Waimae Bay, Ocean Vagabond, Senator Babilonia, Gulf Vision Tours ainsi que Dakhla Club et Spa témoignent déjà de cette effervescence économique qui redessine le paysage de l’hospitalité locale, rapporte le magazine hebdomadaire Challenge.

Dans la continuité de cette expansion, la commune d’El Arguoub s’apprête à accueillir un nouvel hôtel de luxe classé cinq étoiles. Cette localité concentre une grande partie des chantiers récents, portée par une hausse significative du taux d’occupation de ses infrastructures hôtelières au cours des dernières années. Ce projet d’envergure illustre la volonté d’offrir des prestations haut de gamme adaptées aux attentes d’une clientèle de plus en plus exigeante en quête de confort et d’exotisme.

Portée par la société Moroccan Golden Cube SARL, cette future unité hôtelière disposera d’une cinquantaine de chambres et de suites raffinées. Son développement nécessitera une enveloppe budgétaire avoisinant les cent millions de dirhams, traduisant la confiance des investisseurs dans le potentiel de la région. En plus de stimuler l’économie locale, son ouverture prévue pour l’année 2027 permettra de créer plusieurs dizaines d’emplois directs et indirects pour les habitants de la région, lit-on dans Challenge.

Cette vague d’investissements s’est traduite concrètement par une progression spectaculaire de 73% des capacités d’hébergement entre 2019 et 2024, portant le parc actuel à plus de 3000 lits. De plus, la destination a capté, à elle seule, 52% des 2,5 milliards de dirhams investis dans les régions du Sud au cours de l’année 2025. Ces chiffres, éloquents, confirment la position stratégique de Dakhla sur la carte des investissements touristiques nationaux.

S’appuyant très habilement sur le tourisme balnéaire, les sports nautiques de renommée internationale et l’écotourisme, Dakhla a su aujourd’hui se hisser en tant que modèle incontournable de diversification touristique du Maroc. Cette réussite illustre l’émergence réussie de nouvelles destinations dynamiques, en dehors des traditionnels pôles que constituent les villes impériales, Agadir, Essaouira et Tanger, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l’avenir du secteur, dans le Royaume.