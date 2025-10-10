Comment l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif mobilise ses ressources au service des Palestiniens

Depuis octobre 2023, l’escalade du conflit à Gaza a bouleversé le quotidien de millions de Palestiniens. Dans ce contexte, rares sont les institutions qui ont su maintenir une présence efficace pour venir en aide à la population locale. L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a choisi, elle, de rester fidèle à sa méthode: agir, avec sérieux et constance.

Là où d’autres ont été paralysés par les restrictions sécuritaires et la désorganisation, l’Agence a maintenu son engagement. Elle a adapté ses programmes, mobilisé ses équipes et renforcé sa coordination avec ses partenaires locaux. Entre janvier 2024 et juin 2025, elle a engagé 6 millions de dollars, financés intégralement par le Maroc.

Il faut savoir que 33,3% de ces fonds ont été affectés à des programmes d’aide sociale destinés aux familles les plus vulnérables. En outre, 27,5% ont été investis dans des programmes de développement humain et de soutien aux petites entreprises.

L’Agence a également réservé 12,7% de son budget à des projets de réhabilitation ciblée, notamment dans des zones directement touchées par les bombardements et 10,8% aux secteurs de la santé et de l’éducation. Sans oublier les 15,6% qui ont été répartis entre des projets culturels et des initiatives destinées à la jeunesse.

La modernité comme levier d’action

L’Agence ne s’est pas contentée de distribuer de l’aide ponctuelle, puisqu’elle a engagé une transition numérique qui structure son action sur plusieurs années.

C’est ainsi qu’on apprend que son plan stratégique 2024-2027 repose sur des outils modernes: une incubatrice pour les jeunes entrepreneurs palestiniens, une plateforme de documentation et de protection du patrimoine de Jérusalem et de Gaza, l’application «Hayya» destinée à sensibiliser les enfants et adolescents aux valeurs de Bayt Al-Maqdis, et la plateforme «D’lala» de commerce électronique, conçue pour valoriser les produits palestiniens et créer des circuits économiques alternatifs face aux blocages imposés par l’occupation.

Une action menée par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif. (Crédit: l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif/Facebook)

L’un des volets les plus significatifs de cette modernisation concerne l’éducation. En partenariat avec l’Université d’Al-Qods, l’Agence développe une plateforme d’enseignement à distance permettant aux étudiants de poursuivre leur cursus.

Sur instructions du roi Mohammed VI, une enveloppe d’un million de dollars a été débloquée pour soutenir le système éducatif de Gaza. Cette somme a permis de mettre en place une infrastructure numérique solide, à savoir des serveurs cloud pour sécuriser les cours, les données pédagogiques et les examens, une plateforme d’apprentissage à distance, des équipements pour les enseignants et des outils d’accès pour les étudiants. Huit étudiants de Gaza ont été également accueillis à l’Institut agronomique Hassan II de Rabat.

Pour rappel, l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a vu le jour en 1995 avant d’être structurée en 1998 comme institution sociale et humanitaire, bras exécutif du Comité Al-Qods. Dès sa création, elle s’est fixé une mission claire: défendre les droits arabes et islamiques dans la ville d’Al-Qods et protéger son patrimoine historique et urbanistique.

Son action ne se limite pas à la dimension patrimoniale, elle accompagne aussi la population palestinienne et ses institutions locales dans leur quotidien. Par sa constance et son engagement, l’Agence est devenue au fil des années un acteur central de la solidarité marocaine envers la Palestine.