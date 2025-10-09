Accord de cessez-le-feu à Gaza: l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif réaffirme son engagement sur le terrain

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a salué, ce jeudi 9 octobre, l’annonce du président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump, d’un accord sur le cessez-le-feu à Gaza.

Sollicité par Le360, Mohamed Salem Cherkaoui, directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, a souligné que «cet accord vise à alléger les souffrances des Gazaouis après une guerre longue et dévastatrice, en ouvrant les frontières pour permettre l’acheminement des aides humanitaires».

«C’est un signe d’espoir qui permet aux habitants de Gaza de respirer, de panser leurs plaies, de rendre hommage à leurs martyrs et de nourrir l’espérance d’un retour progressif à une vie normale dans un territoire profondément meurtri», a t-il ajouté.

Le responsable a réaffirmé l’attachement du Maroc à une ligne de conduite constante, portée par le roi Mohammed VI en sa qualité de président du Comité Al-Qods. Une position qui repose sur des priorités précises: exiger un cessez-le-feu immédiat, garantir l’ouverture des points de passage, mettre fin aux déplacements forcés des civils, faciliter l’action des agences onusiennes sur le terrain et, à terme, ouvrir la voie à une issue politique juste et durable au conflit.

En parallèle, Mohamed Salem Cherkaoui a rappelé que l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, institution humanitaire et sociale relevant du Comité Al-Qods, concentre son action sur Jérusalem. Mais face à l’urgence humanitaire, elle a également déployé des initiatives ciblées en faveur des Gazaouis bloqués dans la Ville Sainte, en assurant leur hébergement et la couverture de leurs besoins essentiels, conformément aux instructions royales.

Pour renforcer son action, l’Agence a alloué un fonds de 2 millions de dollars au dernier trimestre 2025. Ce financement permet la mise en œuvre de projets au profit des familles de Jérusalem et de ses environs, tels que Kalandia, Al-Eizariya et Abu Dis. Ces initiatives couvrent des activités variées: élevage ovin et bovin, production laitière et fromagère, pâtisserie, couture, broderie, esthétique, ainsi que la mise en place de kiosques pour favoriser l’auto-emploi.

Par ailleurs, l’Agence a lancé la campagne «Aouna» destinée aux agriculteurs palestiniens, incluant la distribution de matériel de collecte d’olives. Cette initiative est menée en partenariat avec le ministère palestinien de l’Agriculture, le gouvernorat d’Al-Qods et le Land Research Center (LRC).

Coopération marocaine et appel à la solidarité internationale

Le soutien du Maroc ne s’arrête pas là: l’Association marocaine pour la reconstruction en Palestine a conclu un accord prévoyant une contribution de six millions de dirhams pour financer une partie de ces projets.

En conclusion, Mohamed Salem Cherkaoui a lancé un appel à la communauté internationale et aux partenaires régionaux pour qu’ils s’associent davantage aux efforts de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif. «Nous espérons que d’autres acteurs viendront renforcer notre action et soutenir financièrement les programmes destinés à Jérusalem et à Gaza», a-t-il souligné.