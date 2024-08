L’Organisation de la coopération islamique loue les efforts du Maroc pour la défense d’Al Qods

À l’issue des travaux de la 50ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OCI, tenue le vendredi 30 août à Yaoundé, l’Organisation de la coopération islamique (OCI) a salué les efforts déployés par l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif pour préserver l’identité de la Ville sainte et le patrimoine arabo-islamique sacré à travers le lancement de plusieurs projets de développement au profit de la population d’Al Qods. L’OCI a également loué les efforts continus que déploie le roi Mohammed VI pour soutenir l’Agence, afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle de protection de la ville Sainte et ses habitants.

Les ministres des Affaires étrangères de l’OCI ont par ailleurs réaffirmé leur solidarité avec le peuple palestinien qui vit une situation humanitaire dramatique qui perdure depuis plus de 10 mois, insistant sur la nécessité de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour préserver l’identité islamique d’Al Qods. Ils ont également réitéré leur soutien indéfectible au peuple palestinien dans sa lutte légitime pour recouvrer ses droits inaliénables, exprimant leur engagement pour une solution à deux États.

Lire aussi : À Banjul, projection d’un documentaire sur les 50 ans de l’OCI et le rôle du Comité Al-Qods, présidé par le roi Mohammed VI

L’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’OCI, Mustapha Mansouri, qui conduit la délégation marocaine, avait affirmé que le soutien du Maroc à la cause palestinienne est inébranlable et n’est affecté par aucun changement ou conjoncture internationale.

Lors des travaux de cette session, il a souligné que le Royaume poursuivra ses efforts en vue de défendre les Lieux saints, en alliant l’action politique et diplomatique et le travail de terrain, à travers l’Agence Bayt Mal Al Qods, qui s’attèle à la mise en œuvre de plans et de projets concrets visant essentiellement la préservation de son statut juridique, la sauvegarde de son identité civilisationnelle et le soutien de la population maqdissie.

En représentation de Monsieur le Ministre, l'Ambassadeur du Maroc en Arabie Saoudite et son représentant permanent auprès de l’OCI, M. Mustapha Mansouri, participe aux travaux de la 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OCI.https://t.co/Gg1HvwZ6zu pic.twitter.com/RlAQIrFErb — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) August 29, 2024

Lors de cette session, l’Agence a mis à la disposition des différentes délégations participantes un rapport sur le bilan de ses réalisations pour la période allant de la 49ème session, tenue à Nouakchott, et l’actuelle session. Ce document passe en revue les programmes et les projets les plus importants que l’Agence continue de mettre en œuvre dans la ville d’Al Qods.

Dans le détail, l’Agence a approuvé, depuis le début de l’année, un ensemble de projets de soutien social dans le domaine de la reconstruction, dont le programme de restauration locale qui concerne plus de 100 propriétés dans l’ancienne ville et quelques quartiers d’Al Qods. Le plan d’action de l’Agence prévoit également le lancement de sa stratégie numérique 2024-2027, portant sur cinq axes, à savoir l’incubateur de projets de la jeunesse palestinienne dans le domaine de l’innovation, la plateforme Maison du Maroc pour la préservation et la documentation du patrimoine matériel et immatériel d’Al Qods, la plateforme de commerce social et solidaire (Dalala) ainsi que la plateforme d’éducation à distance avec l’Université Al Qods et des applications de jeu et de divertissement (Haya) destinées aux enfants et adolescents.

Lire aussi : Agence Bayt Mal Al-Qods: le bilan d’un quart de siècle de réalisations

Par ailleurs, l’Agence poursuit la mise en œuvre de ses programmes dans les domaines de l’assistance sociale au profit des catégories nécessiteuses et aux personnes handicapées, avec des projets de développement humain, de promotion culturelle et sociale, ainsi que des programmes pour la jeunesse et l’enfance.

Selon ledit rapport, la période entre les deux sessions, marquée par la poursuite des drames qui ont suivi les événements du 7 octobre 2023, a été caractérisée notamment par les hautes instructions royales pour fournir de l’aide aux Palestiniens, ainsi que le succès du Maroc dans l’acheminement de cette aide alimentaire, par voie terrestre, à la population palestinienne de Gaza et d’Al Qods. Grâce à la supervision directe par le Souverain de l’action de l’Agence, cette institution est animée par une forte volonté de continuer à œuvrer au service d’Al Qods, afin de préserver le statut juridique et l’identité civilisationnelle, historique et religieuse de la Ville sainte.