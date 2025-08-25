Politique

Colonies de vacances Bayt Mal Al-Qods: Moulay El Hassan reçoit les enfants maqdessis

Le prince héritier Moulay El Hassan présidant le déjeuner offert par le Roi à l’occasion du 69ème anniversaire des FAR, le 14 mai 2025 à Rabat.

Sur ordre du roi Mohammed VI, le prince héritier Moulay El Hassan, a reçu, lundi au Palais Royal de Tétouan, les enfants maqdessis participant à la 16ème édition des colonies de vacances organisées par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/08/2025 à 15h01

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, cette initiative de Bayt Mal Al-Qods Acharif illustre le soutien constant du souverain à la Ville sainte et à ses habitants.

Elle vient conforter l’action de l’Agence, qui œuvre à travers de multiples projets à fort impact social en faveur des Maqdessis, en particulier les femmes, les enfants et les personnes en situation de vulnérabilité.

Baptisée Harat Al Maghariba, l’édition 2025, organisée du 10 au 26 août, a accueilli 50 enfants maqdessis (filles et garçons âgés de 11 à 14 ans), accompagnés de cinq encadrants venus également d’Al-Qods. Comme lors des précédentes éditions, le programme a été marqué par des activités éducatives, sportives et culturelles, des compétitions artistiques ainsi que des visites touristiques organisées en compagnie d’enfants marocains.

À cette occasion, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a été chaleureusement salué par Mohamed Salem Cherkaoui, directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, par les encadrants et par les enfants participants. Le Prince Héritier a ensuite posé pour une photo souvenir avant de présider une réception offerte par Sa Majesté le Roi en l’honneur des enfants maqdessis.

Ces derniers ont remis à Moulay El Hassan un présent symbolique, tandis que Mohamed Salem Cherkaoui lui a offert un album-photo retraçant les moments forts de cette 16ème édition.

Depuis son lancement en 2008, ce programme de colonies de vacances a permis à 800 enfants d’Al-Qods, encadrés par 80 accompagnateurs, de visiter plusieurs régions du Royaume et de constater de visu l’attachement indéfectible du peuple marocain à la cause palestinienne et sa solidarité constante avec les habitants de la Ville sainte.

