CAN 2025: 529 interventions sécuritaires et 202 personnes devant les bureaux judiciaires

À l’issue de la Coupe d’Afrique des nations 2025, organisée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, les autorités ont dressé un bilan sécuritaire détaillé qui témoigne de l’ampleur du dispositif mis en place pour encadrer l’événement. Au total, 529 interventions ont été enregistrées dans et aux abords des stades ayant accueilli la compétition, tandis que 202 personnes ont été présentées devant les bureaux judiciaires installés au sein même des enceintes sportives, indique Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 3 mars.

Dans un communiqué conjoint du ministère de la Justice, de la Présidence du ministère public et de la Direction générale de la sûreté nationale, repris par le quotidien, les autorités soulignent que sur l’ensemble des interventions effectuées durant la compétition, 307 ont consisté en des opérations de vérification d’identité. Celles-ci ont été immédiatement coordonnées avec les services judiciaires compétents et traitées au niveau des bureaux judiciaires implantés dans les stades, dans le cadre d’une approche intégrée visant à assurer une gestion rapide et efficace des infractions dès leur constatation, tout en préservant l’ordre public.

Les contrôles de sécurité menés aux entrées des stades ont permis de relever 68 tentatives d’accès sans billet et 17 cas d’utilisation de billets falsifiés. Les forces de l’ordre ont également enregistré 16 affaires liées à la détention et à la consommation de stupéfiants, ainsi que 20 cas de possession de fumigènes ou de feux d’artifice. Cinq armes blanches et deux bombes lacrymogènes ont par ailleurs été saisies, illustrant la vigilance accrue des services de sécurité face aux risques potentiels de débordements.

En parallèle, des opérations sécuritaires anticipatives et coordonnées ont été déployées dans plusieurs villes hôtes, a-t-on pu lire. Elles ont conduit à l’interpellation de 396 personnes soupçonnées d’être impliquées dans la revente spéculative de billets pour les matchs de la compétition. Ces arrestations font suite à la surveillance d’annonces publiées sur les réseaux sociaux, proposant des tickets en dehors des circuits officiels, profitant de l’engouement massif suscité par la compétition continentale. Grâce à des investigations techniques et à des enquêtes de terrain, les services de sécurité ont pu identifier les suspects et procéder à leur arrestation dans différentes villes, notamment celles accueillant les rencontres.

Sur le plan judiciaire, 202 personnes ont été déférées devant les bureaux compétents installés dans les stades, dans le cadre de 152 procédures relatives à des infractions prévues et sanctionnées par le Code pénal et certaines lois spéciales. Les représentants du ministère public ont décidé de poursuivre et de renvoyer devant le tribunal 82 dossiers. Dans 56 cas, une amende transactionnelle a été appliquée, tandis que deux affaires ont été classées sans suite. Douze procédures ont été confiées à la police judiciaire pour complément d’enquête.

Concernant la nationalité des personnes poursuivies, les ressortissants marocains représentent près de 79,2% des cas, contre 20,8% d’étrangers issus de diverses nationalités africaines et européennes, reflet du caractère international de la compétition et de l’affluence de ressortissants de plusieurs pays.

S’agissant des infractions les plus fréquentes, l’entrée ou la tentative d’entrée frauduleuse dans les stades arrive en tête, représentant 25,48% des cas recensés. Elle est suivie par la spéculation et la vente illégale de billets, qui totalisent 10,96% des infractions, puis par l’intrusion sur la pelouse, à hauteur de 7,46%. Ce bilan permet de révéler l’ampleur des moyens humains et logistiques mobilisés pour garantir le bon déroulement de la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc. Il souligne également la volonté des autorités de conjuguer fermeté et célérité dans le traitement des infractions, afin de préserver l’image d’un tournoi continental organisé sous le signe de la sécurité et du respect des dispositions prévues par la législation.