Autant garder Tebboune…

Chez nos voisins, le média en ligne francophone Le Matin d’Algérie (LMDA par la suite) est considéré comme un journal d’opposition. Successeur d’un quotidien papier du même nom qui a été fermé en 2004 par les autorités, il se montre critique envers le gouvernement civil d’Alger mais jamais envers les militaires qui tirent les ficelles dudit gouvernement-marionnette. Courageux mais pas téméraire, LMDA…

Cela dit, quand il s’agit du Sahara marocain, Tebboune et LMDA, c’est bonnet blanc, blanc bonnet– ou chéchia caca d’oie. Qu’on en juge. Dans un article daté du samedi 7 février dernier, le journal revient sur les négociations qui ont commencé à Madrid sous l’égide des États-Unis et qui regroupent les parties concernées. (L’Algérie est évidemment concernée puisque c’est elle et feu Kadhafou qui ont créé de toutes pièces ce conflit artificiel.)

Dès le premier paragraphe, l’auteur affirme que «Madrid reste liée juridiquement et politiquement à un [territoire] qu’elle n’a jamais véritablement décolonisé». C’est exactement la position de Tebboune & compagnie– et c’est faux: Madrid a décolonisé le territoire en 1975, il y a un demi-siècle, en s’en retirant et en le rétrocédant tout à fait officiellement à ceux auxquels elle l’avait arraché en 1884.

L’auteur affirme que l’ONU est «écartée de ces négociations». C’est faux: elle y participe par le biais du représentant personnel du Secrétaire général de l’ONU.

«Rejet formel et irréversible… Et pourtant, Alger participe aujourd’hui à ces mêmes tables rondes! C’est donc qu’il y a été contraint et forcé par Washington, c’est donc que Tebboune a baissé pantalon… pardon: pavillon, et piteusement.» — Sanaa Berrada

Et le flou continue: «En acceptant de participer à des discussions multilatérales, Alger entend empêcher la transformation du débat en simple tête-à-tête Rabat–communauté internationale…» Cette phrase sous-entend qu’Alger a décidé de son plein gré, tout bien pesé, de participer aux discussions multilatérales. C’est faux. Le 22 octobre 2021, un certain Amar Belani, alors envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental, déclarait à l’agence officielle algérienne d’information APS, le nif pointant vers le ciel dans la posture du fanfaron: «Quant au format dit des tables rondes, que nous avons déjà rejeté publiquement, l’Algérie ne s’est jamais engagée à en faire partie à l’avenir (…)» Et il ajoutait: «Pour ces raisons, nous confirmons notre rejet formel et irréversible de ce format dit des tables rondes…»

Rejet formel et irréversible… Et pourtant, Alger participe aujourd’hui à ces mêmes tables rondes! C’est donc qu’il y a été contraint et forcé par Washington, c’est donc que Tebboune a baissé pantalon… pardon: pavillon, et piteusement.

Le plumitif de LMDA ne peut s’empêcher d’utiliser dans son article des expressions martiales: «L’Algérie garde le cap»… «… la résistance tenace du couple Polisario-Algérie…» On voit donc clairement que l’opposition à Tebboune ne signifie pas condamnation de sa politique haineuse anti-marocaine. Tout cela indique que nous ne gagnerions rien à ce que ces pseudo-opposants évincent le fondé de pouvoir des caporaux. Ils auraient exactement la même politique extérieure, la même obsession: emmieller au maximum le Maroc.

Alors autant garder le vieux cabotin Tebboune et ses bavardages et ses galéjades et ses rodomontades. Au moins, il nous fait rire, lui.