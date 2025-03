Arrivée ce samedi au Maroc de Gérald Darmanin, ministre français de la Justice

Le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin. AFP or licensors

Attendu au Maroc le dimanche 9 mars, pour une visite de travail de 48 heures qu’il entamera le lendemain, Gérald Darmanin a finalement avancé son arrivée de 24 heures. Le ministre français de la Justice a en effet atterri à Casablanca ce samedi 8 mars, avant de se rendre en fin de journée à Rabat, où il a rencontré à titre privé plusieurs personnalités françaises et marocaines. Il a ensuite été convié à un repas de ftour, auquel participait son homologue marocain Abdellatif Ouahbi.

Lundi, les deux ministres se retrouveront pour des entretiens officiels, axés notamment sur le renforcement du partenariat franco-marocain en matière judiciaire et sécuritaire.

La visite de Gérald Darmanin est la troisième, au cours des dernières semaines, d’une haute personnalité politique ou gouvernementale française au Maroc depuis la reconnaissance officielle par le président Emmanuel Macron de la souveraineté du Royaume sur le Sahara. Récemment, le Maroc a accueilli, dans ses provinces sahariennes la ministre de la Culture, Rachida Dati, ainsi que le président du Sénat français, Gérard Larcher.

Le déplacement du ministre français de la Justice revêt ainsi une importance particulière, dans un contexte où Rabat et Paris souhaitent écrire une nouvelle page de leurs relations bilatérales. Son objectif est d’élever la coopération entre les deux pays dans les domaines de la justice, des tribunaux, de la formation et du transfèrement des détenus, ainsi que dans celui de l’échange d’expériences entre les deux ministères.

Au cours de sa visite, Gérald Darmanin rencontrera également M’hammed Abdennabaoui, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ainsi que Moulay Hassan Daki, procureur général du Roi près la Cour de cassation.

Une coopération judiciaire exemplaire

Il convient de rappeler que la coopération judiciaire entre le Maroc et la France est qualifiée d’exemplaire par les deux pays. À titre d’illustration, les autorités marocaines ont récemment procédé à l’arrestation sur son territoire de plusieurs suspects français recherchés par la justice de l’Hexagone, ainsi qu’à leur extradition.

L’un des cas les plus notables est celui de Félix Bingui, narcotrafiquant qui avait terrorisé la ville de Marseille, et qui a été appréhendé après une longue cavale par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) en mars 2024, à Casablanca. À cette occasion, Gérald Darmanin, alors ministre de l’Intérieur, et le procureur de la République de la ville de Marseille avaient salué la remarquable coopération de la police marocaine.

«Un des plus grand narcotrafiquant marseillais a été arrêté au Maroc. Bravo aux policiers qui poursuivent sans relâche le combat contre le trafic de drogue. Un grand coup est porté aujourd’hui au narcobanditisme grâce à notre coopération avec les autorités marocaines», avait affirmé Gérald Darmanin.