Appels aux assauts sur Sebta: alerte maximale au Nord et traque des cyber-instigateurs

Face au regain des appels anonymes incitant à des tentatives d’incursion collective vers l’enclave occupée de Sebta, les autorités ont déclenché un vaste plan de mobilisation sécuritaire. Des barrages de contrôle et des points de filtrage judiciaire ont été promptement déployés le long des axes routiers stratégiques menant vers le nord du Royaume, notamment à proximité de Fnideq et des abords du préside. Cette réaction ferme fait suite à des directives données par le ministère de l’Intérieur aux walis et gouverneurs pour installer des commissions de vigilance chargées de surveiller de près le moindre mouvement suspect vers les régions septentrionales, indique Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 6 août.

Les plateformes numériques et les réseaux sociaux ont récemment été inondés de publications clandestines fixant des échéances précises pour orchestrer des franchissements massifs. Des liens d’invitation incitaient les candidats à l’émigration irrégulière à rejoindre des groupes de conversation fermés sur l’application WhatsApp. Dans ces espaces d’échange, des messages de persuasion promettaient des opportunités de travail en Espagne et fournissaient des logistiques d’organisation, poussant les autorités sécuritaires compétentes à ouvrir de vastes enquêtes pour identifier les instigateurs de cette campagne de désinformation et d’incitation.

Parallèlement à ces démarches de terrain, un rapport d’expertise réalisé par le spécialiste espagnol en sécurité et lutte contre le terrorisme, José María Gil, révèle l’ampleur et la sophistication de la campagne numérique qui a soutenu la récente vague migratoire. Selon les conclusions de cette étude, qui a suivi l’activité en ligne durant plusieurs semaines jusqu’au début du mois d’août, les flux de contenus et de messages ont connu une hausse exponentielle à la suite d’une décision de la Cour suprême espagnole relative au régime juridique des migrants arrivant par la mer. Les interactions et vues potentielles ont rapidement dépassé le million sur différentes plateformes, écrit Al Ahdath Al Maghribia.

Ce document d’analyse met en lumière une orchestration minutieuse et transfrontalière. Un groupe public sur l’application WhatsApp, baptisé en référence à un assaut sur les grilles de Sebta, était directement administré depuis un numéro de téléphone portant l’indicatif de l’Algérie. Cet espace diffusait des consignes précises concernant les rassemblements, le choix des horaires et le matériel à prévoir. Sur d’autres réseaux, notamment Facebook, un groupe rassemblant plus de vingt mille membres partageait des conseils de navigation, des cartes de mesure de distances à la nage et organisait même des collectes de fonds pour l’achat d’équipements de traversée comme des kayaks, tandis que TikTok et Instagram servaient à maintenir un intérêt constant auprès des jeunes, écrit Al Ahdath Al Maghribia.

Face à ces manœuvres complexes de déstabilisation et à la pression migratoire continue, le Maroc rappelle régulièrement les efforts considérables fournis sur le plan financier et humain. Les autorités soulignent avec constance que la gestion efficace de ce phénomène planétaire ne saurait reposer sur un seul pays, mais exige une coopération internationale sincère, étroite et coordonnée entre l’ensemble des acteurs et partenaires concernés.