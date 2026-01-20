Politique

Accident ferroviaire d’Adamuz: le message de condoléances et de compassion du roi Mohammed VI aux souverains d’Espagne

Le Roi Mohammed VI.

Le roi Mohammed VI.

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux souverains d’Espagne, le roi Felipe VI et la reine Letizia, à la suite du déraillement de deux trains à grande vitesse dans la région d’Adamuz, ayant fait plusieurs victimes et blessés.

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/01/2026 à 21h51

Dans ce message, le Roi dit avoir appris avec une vive émotion et une profonde affliction la nouvelle de cet accident, exprimant aux souverains d’Espagne ses profonds sentiments de sympathie et de solidarité.

En cette douloureuse épreuve, le Souverain exprime en son nom et en celui du peuple marocain ses condoléances les plus attristées et ses sincères sentiments de compassion et de solidarité aux rois d’Espagne et, à travers eux, aux familles endeuillées et au peuple espagnol ami, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort et souhaitant prompt rétablissement aux blessés.

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/01/2026 à 21h51
