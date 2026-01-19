Espagne: le bilan grimpe à 39 morts après la collision de deux trains à grande vitesse

Des secouristes à l'œuvre après un accident de train à Adamuz, dans le sud de l'Espagne, le 18 janvier 2026

Un bilan en hausse

Le bilan du drame a grimpé en flèche au cours de la nuit, s’établissant selon une porte-parole du ministère de l’Intérieur à 39 morts lundi matin, contre un précédent bilan de 21 morts évoqué au cours de la nuit.

En outre, la catastrophe a également fait quelque 123 blessés, dont cinq dans un état très grave, et 24 dans un état grave, selon la même source. Ils ont été évacués vers les hôpitaux de Cordoue et Andújar, avaient précisé les services de secours andalous sur X dans la nuit de dimanche à lundi.

ACTUALIZACIÓN afectados | #AccidenteFerroviarioAdamuz

✅ 73 heridos trasladados (62 Hospital Reina Sofía y 11 Hospital de Andújar), 24 de ellos graves (entre ellos 4 menores).

✅ Al menos 21 fallecidos.

El operativo sigue trabajando intensamente sobre el terreno. pic.twitter.com/YTUkbAMEDs — EMA 112 (@E112Andalucia) January 19, 2026

Les blessés ont tous été évacués de la zone, avait aussi assuré dans la nuit lors d’un point presse à la gare madrilène d’Atocha le ministre des Transports Oscar Puente.

L’unité d’urgence de l’armée (UME) a été déployée sur le terrain pour venir en aide aux secours, et un hôpital de campagne dressé non loin de l’accident.

Que s’est-il passé?

La collision a eu lieu à 19h45 près d’Adamuz, à près de 200 km au nord de Malaga, entre un train Iryo (un opérateur de transport ferroviaire privé) qui a déraillé, alors qu’il reliait Malaga à la gare d’Atocha à Madrid, et un autre train de la Renfe, la compagnie nationale espagnole,

Selon le ministre des transports Oscar Puente, la violence du choc entre les trains, avec des centaines de passagers à bord, a été telle que «les deux premiers wagons du train Renfe ont été projetés hors des rails».

Les images diffusées à la télévision publique montraient les deux trains entourés d’une foule de personnes et d’ambulances dans l’obscurité de la nuit, tandis que les services d’urgence s’efforçaient de venir en aide aux nombreux blessés.

D’autres images récupérées par l’AFP laissaient voir deux wagons d’un même train, avec des rayures rouges et bleues marines, totalement sortis des rails et inclinés avec des personnes s’affairant sur le sol terreux à côté de la voie.

«On se croirait dans un film d’horreur», a raconté un passager, Lucas Meriako, qui se trouvait à bord du train Iryo, à la chaîne La Sexta. «Il y a eu un choc très violent à l’arrière et l’impression que tout le train allait se disloquer (...) De nombreuses personnes ont été blessées par des éclats de verre», a-t-il dit.

Des causes encore inconnues

«Je ne peux pas vous dire quelles sont les causes de ce déraillement qui a entraîné la collision ultérieure, car nous ne les connaissons pas pour l’instant», a déclaré le ministre des Transports durant la nuit, évoquant un accident «extrêmement étrange».

La última información que llega es muy grave. Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que… https://t.co/mqewlNBmDf — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 18, 2026

«Comment est-il possible que sur une ligne droite, sur un tronçon de voie rénové, avec un train quasiment neuf, un événement de cette nature puisse se produire?», s’est-il interrogé dans la nuit le ministre des Transports Oscar Puente.

«Tous les experts en matière ferroviaire (...) sont très surpris par cet accident car il est très rare et très difficile à expliquer à ce stade», a-t-il ajouté.

Une commission chargée d’enquêter sur les accidents devra déterminer ce qui s’est passé, a-t-il précisé.

L’Espagne sous le choc

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a évoqué «une nuit de profonde douleur», évoquant un «tragique accident ferroviaire». Le chef du gouvernement, qui a selon les médias espagnols, annulé tout son agenda lundi, a précisé suivre de près les opérations, le gouvernement central à Madrid «collabor(ant) avec les autres autorités compétentes» mobilisées sur place.

Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz.



Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas.



Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 18, 2026

De son côté, la famille royale espagnole a fait part dans un communiqué de sa «grande inquiétude» à la suite de ce «grave accident».

Le ministre des Transports doit se rendre sur place dans la journée de lundi.

Face à la situation, «le trafic de trains à grande vitesse entre Madrid et Cordoue, Séville, Malaga et Huelva (des villes dans le sud de l’Espagne, ndlr) sera interrompu au moins toute la journée du lundi 19 janvier», a, par ailleurs, indiqué sur X le gestionnaire du réseau ferroviaire espagnol (Adif).

🔴 Trabajamos en coordinación con los servicios de emergencia y empresas ferroviarias en el accidente que ha tenido lugar en Adamuz (Córdoba).



✖️🚄 La circulación de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Huelva seguirá suspendida, al menos, durante… https://t.co/UNHi8zFT54 — Adif (@Adif_es) January 18, 2026