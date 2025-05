Abdel Fattah Al-Sissi adresse une lettre au roi Mohammed VI pour approfondir la coopération entre l’Égypte et le Maroc

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a précisé que son homologue égyptien, Badr Abdelatty, lui avait remis un message du président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi à destination du Souverain, lors d’une entrevue tenue le mercredi 28 mai dans la capitale marocaine.

«Ce message exprime, a-t-il déclaré, la volonté pleine et entière de l’Égypte de renforcer et de développer les relations bilatérales avec le Royaume frère du Maroc dans tous les domaines, afin de les hisser au niveau des ambitions fixées par Sa Majesté le Roi et Son Excellence le Président.»

Pour atteindre cet objectif, Nasser Bourita a évoqué la Commission mixte supérieure, coprésidée par le roi Mohammed VI et le président Al-Sissi, qui constitue «un grand acquis pour la relation bilatérale». Il a également annoncé la mise en place prochaine d’une commission conjointe de coordination et de suivi, établie au niveau des deux gouvernements, présidée par leurs chefs respectifs et composée des ministères sectoriels concernés, afin d’assurer le suivi de l’ensemble des dossiers de coopération.

Par ailleurs, il a souligné l’existence «d’un mécanisme de consultation et de dialogue politique entre les deux ministères, un outil important qui peut être encore renforcé, compte tenu de la convergence de nos positions et de notre engagement commun dans les mêmes espaces géographiques: arabe, africain et méditerranéen». Ces commissions, a-t-il ajouté, devront se réunir de manière régulière.

Sur le plan économique, le ministre marocain a déclaré: «Nous souhaitons inscrire notre coopération dans une logique de partenariat similaire à celle qui caractérise notre relation politique». Il a précisé: «L’Égypte est présente en Afrique de l’Est, le Maroc en Afrique de l’Ouest: nous allons œuvrer à renforcer notre coordination économique dans ces espaces respectifs». Il a également affirmé que «le Maroc soutient l’Égypte dans la préservation de ses ressources hydrauliques».

De son côté, le ministre égyptien a abondé dans le même sens, en soulignant que «la coopération et le dialogue sont d’une importance capitale pour soutenir la sécurité, la stabilité et le développement dans notre environnement arabe et africain». Il a estimé que «la dynamique de développement et de modernisation que connaissent tant le Maroc que l’Égypte offre assurément de grandes opportunités de coopération accrue, notamment à travers les secteurs privés des deux pays».

Cette démarche témoigne de la volonté partagée par Rabat et Le Caire d’inscrire leur relation dans une dynamique de concertation constante et de coopération mutuellement bénéfique. Au-delà des échanges de messages, elle reflète une vision commune des deux chefs d’État: celle d’un partenariat stratégique ancré dans la stabilité régionale, la solidarité arabe et africaine, et l’ouverture sur de nouveaux axes de développement économique.

Dans un contexte international marqué par des recompositions rapides et des tensions croissantes, l’approfondissement du dialogue maroco-égyptien s’impose comme une boussole de stabilité et d’action coordonnée au sein des espaces méditerranéen, arabe et africain.