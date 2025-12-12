À Rabat, les parlements africains tiennent leur Assemblée générale

Une quarantaine de délégations participent à la troisième assemblée générale des présidents des institutions législatives africaines. Les discussions portent sur la place de l’Afrique dans l’écosystème mondial et sur les stratégies visant à construire des institutions législatives solides capables de garantir un développement durable.

«Nul ne peut ignorer que l’Afrique est le continent qui souffre le plus des conflits, des crises et du terrorisme aveugle, qui entrave tout processus de développement», a déclaré en préambule le président du Parlement marocain, Rachid Talbi Alami. Les graves conséquences du terrorisme s’en trouvent décuplées dès lors qu’il s’associe au séparatisme qui menace l’intégrité territoriale des pays, a soutenu le président de la Chambre des représentants.

Rachid Talbi Alami a invité ses pairs africains à condamner fermement «les alliances du terrorisme et du séparatisme» et toutes les formes de crime organisé transfrontalier. Il a aussi appelé la communauté internationale «à prendre des mesures fermes contre les commanditaires et les auteurs des actes terroristes». Plusieurs chefs de délégation ont pris la parole pour évoquer ce mal qui ronge l’Afrique, appelant au renforcement des partenariats pour assurer stabilité et développement.

Dans une déclaration pour Le360, Malick Diaw, président du Conseil national de la transition (CNT) du Mali, a tenu à rassurer sur la situation de son pays. «Je saisis cette occasion pour transmettre les cordiales et fraternelles salutations de Son Excellence le général Assimi Goïta, président de la transition du Mali. Aujourd’hui, le Mali tient bon et inchallah, il sortira glorieux de toute cette cabale médiatique dont nous faisons actuellement l’objet».

Abordant les relations de son pays avec le Maroc, Malick Diaw a rappelé que le Mali a depuis très longtemps entretenu de «très bonnes relations avec le royaume. Merci aux autorités marocaines, merci au peuple marocain». Ensemble, a-t-il conclu, «nous allons sortir de cette crise et nous atteler au développement de notre pays».

La conférence des parlementaires africains se terminera dimanche. Avant cela, des entretiens bilatéraux auront lieu, axés notamment sur la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU. Cette résolution a réaffirmé que le plan d’autonomie, sous souveraineté marocaine, est l’unique solution pour le conflit régional du Sahara.