Kinshasa: des élus marocains au 47ème congrès de l’Union parlementaire africaine

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, à l'ouverture de la 83ème session du Conseil exécutif de l’Union parlementaire africaine, à Rabat le 21 mai 2025. (Y.Mannan/Le360)

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, participera au 47ème congrès de l’Union parlementaire africaine (UPA) prévu du 18 au 22 novembre en République démocratique du Congo, a-t-on appris de source parlementaire.

Le 17/11/2025 à 13h30

Rachid Talbi Alami, accompagné de neuf parlementaires, participera au 47ème Congrès de l’Union Parlementaire Africaine (UPA) du 18 au 22 novembre en République démocratique du Congo. L’ordre du jour se concentre sur la souveraineté des nations, le développement durable et la transition énergétique en Afrique. À Kinshasa, il sera également question de la bonne gouvernance en matière numérique au service des droits des femmes.

Par la suite, la délégation prendra part aux travaux de la 84ème session du comité exécutif de l’UPA, dont la présidence sera confiée au pays hôte pour la période 2025-2027.

La délégation parlementaire marocaine, présidée par Rachid Talbi Alami, est composée des membres de la section nationale du Parlement auprès de l’UPA.

Lire aussi : Union parlementaire africaine. La souveraineté territoriale et la sécurité alimentaire, les priorités de Rachid Talbi Alami

Il s’agit pour la Chambre des représentants de Hatem Benraqia, Saïd Bekkari, Nadia Bezandfa, Idriss Chebchali, Madiha Khayer, Abdelilah Amhadi et Aouicha Zoulfa. La Chambre des conseillers sera représentée par Saïd Chaker et Mohamed Herma El Makhloul.

À noter que l’UPA, dont le siège est à Abidjan, réunit les institutions parlementaires des Etats africains pour promouvoir l’unité d’action, le dialogue, la coopération et l’intégration en Afrique.

Fondée en 1976, elle sert de forum pour les parlements nationaux africains et travaille à l’établissement d’une communauté juridique africaine, tout en s’engageant sur des questions «de paix, de démocratie, de bonne gouvernance et de développement durable».

