Venezuela: la présidente par interim Delcy Rodriguez annonce «une nouvelle ère» après un échange avec Donald Trump

Le président américain, qui a annoncé à plusieurs reprises qu’il allait gérer le pétrole vénézuélien, a assuré que les États-Unis «travaillaient très bien» avec la nouvelle dirigeante — ancienne vice-présidente de M. Maduro — qu’il a qualifiée de «personne formidable».

«Nous faisons des progrès considérables en contribuant à la stabilisation et au redressement du Venezuela. De nombreux sujets ont été abordés, notamment le pétrole, les minerais, le commerce et, bien sûr, la sécurité nationale. Ce partenariat entre les États-Unis d’Amérique et le Venezuela sera spectaculaire pour tous. Le Venezuela sera bientôt à nouveau grand et prospère, peut-être plus que jamais auparavant!», s’est emballé M. Trump.

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

( Donald J. Trump - Jan 14 2026, 5:27 PM ET )



This morning I had a very good call with the Interim President of Venezuela, Delcy Rodríguez. We are making tremendous progress, as we help Venezuela stabilize and re… pic.twitter.com/sIWPLw3Dsf — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) January 15, 2026

Donald Trump recevra jeudi l’opposante vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix Maria Corina Machado. Le président américain a laissé entendre que l’opposante, écartée jusqu’ici par Washington pour prendre des responsabilités dans son pays, pourrait lui remettre sa distinction.

De son côté, Mme Rodriguez a parlé d’un appel «long, productif et courtois», quelques minutes après que le président américain l’eut rendu public. «Nous avons abordé un agenda de travail bilatéral au bénéfice de nos peuples, ainsi que des questions en suspens dans la relation entre nos gouvernements», a-t-elle indiqué.

Passeport «périmé»

Delcy Rodriguez, son frère Jorge Rodriguez, président de l’Assemblée nationale, et le ministre de l’Intérieur Diosdado Cabello — le «triumvirat» réunissant les trois personnes les plus puissantes du pays — se sont présentés devant la presse au palais présidentiel mercredi.

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a affirmé mercredi que le pays entrait dans «une nouvelle ère politique». Cette déclaration intervient après la capture, le 3 janvier, du chef de l’État Nicolás Maduro lors d’une opération milit... https://t.co/CFmERJLA5q — Blick Actualité & Sport (@Blick_media) January 14, 2026

Le Venezuela «s’ouvre à une nouvelle ère politique. Une ère qui permet la compréhension malgré les divergences et à travers la diversité idéologique et politique», a notamment déclaré la présidente.

Alors que des journalistes l’interrogeaient sur un éventuel voyage à Washington ou en Colombie, son frère Jorge a lancé, sous forme de boutade: «Son passeport est périmé.»

Mme Rodriguez a également indiqué que les libérations de prisonniers politiques se poursuivaient, annonçant 406 personnes libérées depuis décembre, et assurant qu’il s’agissait d’un processus entamé par le président déchu Nicolas Maduro avant sa capture.

🔴💸 ALERTE : Delcy Rodriguez, nouvelle cheffe du Venezuela, annonce qu’elle va continuer à libérer des prisonniers politiques de Maduro. (Venezuela) pic.twitter.com/kv2KFFzepX — Sir 𝕏 (@SirAfuera) January 14, 2026

Toutefois, la plupart des analystes estiment que la mesure fait partie d’une série de concessions faites au président Trump.

Nuançant depuis le début du processus les chiffres officiels, l’ONG Foro Penal a recensé 72 libérations, alors que proches et ONG parlent de libérations au compte-gouttes.

Des figures de l’opposition comme Roland Carreño ont certes retrouvé leur liberté mercredi. Le syndicat de la presse SNTP évoquait à 17H30 GMT 17 libérations, parmi lesquelles des journalistes texte et vidéo, des assistants et des membres des équipes de presse au sein de l’opposition. Elles s’ajoutent à celles de citoyens américains annoncées la veille par le département d’Etat américain.

Des ONG considèrent que plus de 800 prisonniers politiques croupissent dans les geôles du pays.

«Enfin libre»

L’opposant Roland Carreño, journaliste, avait été détenu entre 2020 et 2023 sur des accusations de «terrorisme», puis de nouveau arrêté en août 2024 pendant la crise ayant suivi la réélection contestée de Nicolas Maduro à la présidentielle.

Lire aussi : Venezuela: libération d’opposants sous la pression américaine

Les autorités évitent les libérations directement devant les prisons, alors que des dizaines de proches sont postés aux portes des établissements pénitentiaires dans l’espoir de voir leurs proches sortir.

Les détenus sont transférés ailleurs pour leur libération, loin des caméras. M. Carreño a ainsi été remis en liberté dans un centre commercial. D’autres dirigeants, comme l’ancien candidat à la présidentielle Enrique Marquez, avaient été conduits jusqu’à leur domicile.

«Enfin libre et dans l’attente des événements à venir, qui ne doivent être autres que rencontre, paix, réconciliation», a déclaré M. Carreño dans une vidéo sur les réseaux sociaux. «Il reste encore beaucoup de gens en prison», a-t-il insisté.

Venezuela : la libération des prisonniers politiques serait partielle

➡️ https://t.co/ULOYa4SCSh pic.twitter.com/6DyHqqtzy7 — euronews en français (@euronewsfr) January 15, 2026

M. Carreño a été un proche collaborateur de l’ancien dirigeant de l’opposition Juan Guaido. Auparavant, il était commentateur dans une émission sur la chaîne d’information Globovision.

X de nouveau accessible

Un responsable du département d’État américain, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a qualifié mardi la libération d’Américains de «pas important dans la bonne direction de la part des autorités intérimaires», sans donner de chiffre.

Des citoyens espagnols et italiens ont également été libérés ces derniers jours.

Les États-Unis avaient déjà obtenu la libération de certains de leurs ressortissants dans le cadre d’un accord avec M. Maduro l’an dernier.

Au Venezuela, les citoyens ont retrouvé mardi soir l’accès au réseau social X, bloqué pendant plus d’un an par le président déchu Maduro, a constaté l’AFP. L’accès au réseau restait toutefois chaotique mercredi.