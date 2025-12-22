International

Venezuela: les États-Unis poursuivent un pétrolier dans les Caraïbes

Un homme observe deux pétroliers ancrés sur le lac Maracaibo, près de Maracaibo, dans l'État de Zulia, au Venezuela, le 17 décembre 2025. AFP or licensors

Les Etats-Unis se sont lancés dimanche à la poursuite d’un navire dans le cadre du blocus mis en place par Washington contre des pétroliers liés au Venezuela, a déclaré dimanche un responsable américain à l’AFP, confirmant des informations de presse.

Par Le360 (avec AFP)
Le 22/12/2025 à 07h30

«Les garde-côtes américains poursuivent activement un navire sous sanctions (...) qui participe au contournement illégal des sanctions par le Venezuela. Il bat sous faux pavillon et fait l’objet d’une ordonnance de saisie judiciaire», a déclaré ce responsable sous couvert de l’anonymat.

Les États-Unis ont annoncé mardi la mise en place d’un blocus naval autour du pays présidé par le socialiste Nicolas Maduro contre des pétroliers prétendument sous sanctions. Ils en ont déjà saisi deux soupçonnés par Washington de transporter du pétrole vénézuélien soumis à des sanctions.

Le dernier, le Centuries, a été intercepté samedi par les garde-côtes américains lors d’une opération qualifiée par Caracas de «vol» et d’«enlèvement».

Mais sur la liste publique des personnes morales et physiques sous sanctions du Trésor américain, ce navire battant pavillon du Panama n’apparaît pas.

«Le pétrolier contient du pétrole de la PDSVA (la compagnie pétrolière publique vénézuélienne) sous sanctions», avait alors justifié sur X une porte-parole de la Maison Blanche, Anna Kelly.

D’après elle, le navire navigue sous «un faux pavillon et fait partie de la flotte fantôme vénézuélienne pour du trafic de pétrole volé et financer le régime narcoterroriste de Maduro».

Le troisième poursuivi dimanche a été identifié par des médias américains comme le Bella 1, sous sanctions américaines depuis 2024 pour ses liens présumés avec l’Iran et le groupe chiite libanais Hezbollah.

Selon le site spécialisé TankerTrackers, il était en route pour le Venezuela et ne transportait pas de cargaison.

Selon le New York Times, les forces américaines s’en sont approchées tard samedi et ont tenté de l’intercepter après avoir obtenu un mandat auprès d’un juge fédéral, mais le navire a poursuivi sa route.

Ces interventions surviennent alors que le président américain Donald Trump affirme que le Venezuela se sert de l’or noir, sa principale ressource, pour financer «le narcoterrorisme, la traite d’êtres humains, les meurtres et les enlèvements».

Dans le même temps, le géant Chevron a envoyé un pétrolier de Caracas vers les États‑Unis, a confirmé dimanche la vice‑présidente vénézuélienne Delcy Rodríguez, sans mentionner les bateaux interceptés par Washington.

«Un navire de la société américaine Chevron a quitté notre pays avec à son bord du pétrole vénézuélien à destination des États‑Unis, dans le strict respect des réglementations et conformément aux engagements pris par notre industrie pétrolière», a déclaré Mme Rodríguez sur Telegram.

Chevron a bénéficié cette année d’une nouvelle licence pour extraire du pétrole brut au Venezuela, représentant environ 10% de la production du pays.

«Le Venezuela a toujours été, et continuera d’être, respectueux de la légalité nationale et internationale», a poursuivi la vice-présidente.

Caracas dément toute implication dans le trafic de drogue et assure que Washington cherche à renverser le président Maduro pour s’emparer des réserves pétrolières du pays.

Par Le360 (avec AFP)
Le 22/12/2025 à 07h30
#Venezuela#États-Unis

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Trump annonce un blocus américain au Venezuela sur les pétroliers sous sanctions

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Les États-Unis prennent de nouvelles sanctions contre le Venezuela qui dénonce un acte de «piraterie»

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Trump annonce que les États-Unis ont saisi un pétrolier au large du Venezuela

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Trump prépare des opérations terrestres au Venezuela contre les réseaux de drogue

Articles les plus lus

1
Sahara oriental: ce que disent les accords franco-marocains de 1901 et 1902
2
La divulgation du contenu d’un accord militaire secret montre comment l’Algérie a mis sous tutelle la Tunisie
3
CAN 2025: La Fan Zone OLM Souissi fait vibrer Rabat au son des stars africaines
4
CAN 2025: Achraf Hakimi honoré par la FIFA à la veille du match d’ouverture
5
L’aéroport Fès-Saïss déploie ses meilleurs services pour accompagner l’élan de la CAN 2025
6
CAN 2025: Bourita, Lekjaa et Motsepe inaugurent une fan zone à la cité universitaire de Rabat
7
Un gain de 119 millions de m³ en trois jours: les dernières pluies font progresser les réserves des barrages
8
Safi, ce n’est pas juste!
Revues de presse

Voir plus