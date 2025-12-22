Venezuela: les États-Unis poursuivent un pétrolier dans les Caraïbes

Un homme observe deux pétroliers ancrés sur le lac Maracaibo, près de Maracaibo, dans l'État de Zulia, au Venezuela, le 17 décembre 2025. AFP or licensors

«Les garde-côtes américains poursuivent activement un navire sous sanctions (...) qui participe au contournement illégal des sanctions par le Venezuela. Il bat sous faux pavillon et fait l’objet d’une ordonnance de saisie judiciaire», a déclaré ce responsable sous couvert de l’anonymat.

Les États-Unis ont annoncé mardi la mise en place d’un blocus naval autour du pays présidé par le socialiste Nicolas Maduro contre des pétroliers prétendument sous sanctions. Ils en ont déjà saisi deux soupçonnés par Washington de transporter du pétrole vénézuélien soumis à des sanctions.

Le dernier, le Centuries, a été intercepté samedi par les garde-côtes américains lors d’une opération qualifiée par Caracas de «vol» et d’«enlèvement».

Mais sur la liste publique des personnes morales et physiques sous sanctions du Trésor américain, ce navire battant pavillon du Panama n’apparaît pas.

«Le pétrolier contient du pétrole de la PDSVA (la compagnie pétrolière publique vénézuélienne) sous sanctions», avait alors justifié sur X une porte-parole de la Maison Blanche, Anna Kelly.

D’après elle, le navire navigue sous «un faux pavillon et fait partie de la flotte fantôme vénézuélienne pour du trafic de pétrole volé et financer le régime narcoterroriste de Maduro».

The tanker contained sanctioned PDVSA oil. It was a falsely flagged vessel operating as part of the Venezuelan shadow fleet to traffic stolen oil and fund the narcoterrorist Maduro regime. https://t.co/U1o7EYex6m — Anna Kelly (@AnnaKelly47) December 21, 2025

Le troisième poursuivi dimanche a été identifié par des médias américains comme le Bella 1, sous sanctions américaines depuis 2024 pour ses liens présumés avec l’Iran et le groupe chiite libanais Hezbollah.

Selon le site spécialisé TankerTrackers, il était en route pour le Venezuela et ne transportait pas de cargaison.

Selon le New York Times, les forces américaines s’en sont approchées tard samedi et ont tenté de l’intercepter après avoir obtenu un mandat auprès d’un juge fédéral, mais le navire a poursuivi sa route.

Ces interventions surviennent alors que le président américain Donald Trump affirme que le Venezuela se sert de l’or noir, sa principale ressource, pour financer «le narcoterrorisme, la traite d’êtres humains, les meurtres et les enlèvements».

Dans le même temps, le géant Chevron a envoyé un pétrolier de Caracas vers les États‑Unis, a confirmé dimanche la vice‑présidente vénézuélienne Delcy Rodríguez, sans mentionner les bateaux interceptés par Washington.

«Un navire de la société américaine Chevron a quitté notre pays avec à son bord du pétrole vénézuélien à destination des États‑Unis, dans le strict respect des réglementations et conformément aux engagements pris par notre industrie pétrolière», a déclaré Mme Rodríguez sur Telegram.

Chevron a bénéficié cette année d’une nouvelle licence pour extraire du pétrole brut au Venezuela, représentant environ 10% de la production du pays.

«Le Venezuela a toujours été, et continuera d’être, respectueux de la légalité nationale et internationale», a poursuivi la vice-présidente.

Caracas dément toute implication dans le trafic de drogue et assure que Washington cherche à renverser le président Maduro pour s’emparer des réserves pétrolières du pays.