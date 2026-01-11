Maduro assure aller «bien» depuis sa prison, Washington appelle ses ressortissants à quitter le Venezuela

Un rassemblement de la diaspora vénézuélienne en Argentine. (Photo: CC0 Public Domain via Pexels)

«Nous allons bien. Nous sommes des combattants», a déclaré le président vénézuélien déchu depuis le centre de détention de Brooklyn, à New York, selon son fils dans une vidéo publiée samedi par le parti au pouvoir au Venezuela.

Accusés notamment de trafic de drogue, Nicolas Maduro et la Première dame Cilia Flores, qui ont plaidé non-coupable lors de leur présentation lundi devant la justice américaine, sont incarcérés depuis aux États-Unis avant une prochaine audience le 17 mars.

Avec des pancartes proclamant «Nous voulons leur retour», un petit millier de sympathisants ont défilé samedi dans les rues de Caracas, scandant «Maduro et Cilia sont notre famille!»

«Ici, il y a un peuple qui se bat», dit dans le cortège Yusleidys Arroyo, 36 ans.

Les appels à manifester en soutien au dirigeant socialiste déchu sont quotidiens depuis l’opération militaire américaine du 3 janvier. La mobilisation était moindre samedi, où aucune figure du parti au pouvoir, le PSUV, n’était présente pour haranguer les foules. Peut-être aussi par lassitude de ces rassemblements quotidiens.

📢 ¡Exigen su regreso! 🇻🇪



Chavistas se movilizan en Venezuela para exigir a Estados Unidos 🇺🇸 la liberación y retorno de Nicolás Maduro y Cilia Flores, tras cumplirse una semana de su captura 📢🤝#ElNuevoDiarioRD🤳 pic.twitter.com/3ez9dP2Jkl — El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) January 11, 2026

La manifestation coïncidait également avec l’anniversaire de l’investiture de Maduro pour un troisième mandat, à l’issue des élections de 2024 dénoncées par l’opposition comme frauduleuses.

La télévision publique a diffusé une visite de la présidente par intérim Delcy Rodriguez à une foire agricole à Petare, un quartier emblématique de Caracas où s’est également tenue une petite manifestation en faveur de Maduro.

«Nous n’allons pas nous reposer une seule minute tant que nous n’aurons pas récupéré le président», a lancé Rodriguez. «Nous allons le sauver, bien sûr que oui».

«Contact étroit»

Dans la foulée de la chute surprise de Maduro, l’ancienne vice-présidente Delcy Rodriguez a été investie présidente par intérim et négocie sur plusieurs fronts avec Washington, qui souhaite notamment profiter des immenses réserves de pétrole vénézuéliennes.

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, s'est engagée samedi à obtenir le retour du président Nicolas Maduro et de son épouse, Cilia Flores, qui ont été capturés par les Etats-Unis le 3 janvier. https://t.co/RMq6VCc5Kh pic.twitter.com/77Poty47hd — Chine Nouvelle (@XHChineNouvelle) January 11, 2026

Son gouvernement a «décidé d’entamer un processus exploratoire» en vue de rétablir les relations diplomatiques avec les États-Unis, rompues depuis 2019.

Après une visite de diplomates américains à Caracas vendredi, «l’administration Trump reste en contact étroit avec les autorités intérimaires», indique samedi un responsable du département d’État.

Lire aussi : Venezuela: libération d’opposants sous la pression américaine

Donald Trump a affirmé avoir «annulé» une nouvelle attaque américaine sur le Venezuela du fait de la «coopération» de Caracas, et Washington entend «dicter» toutes ses décisions. Elle a rétorqué que son pays n’est ni «subordonné», ni «soumis» à Washington.

Samedi, le département d’État américain a enjoint tous ses ressortissants à ne pas voyager au Venezuela et ceux qui s’y trouvent à «quitter le pays immédiatement», en raison d’une situation sécuritaire jugée «instable».

Venezuela: The security situation in Venezuela remains fluid. As international flights have resumed, U.S. citizens in Venezuela should leave the country immediately. Before departure, U.S. citizens should take precautions and be aware of their surroundings. There are reports of… pic.twitter.com/Dqvs7wrB00 — TravelGov (@TravelGov) January 10, 2026

Il a évoqué la présence de «groupes de milices armées, connus sous le nom de colectivos, qui installent des barrages routiers et fouillent des véhicules à la recherche de preuves de citoyenneté américaine ou de soutien aux États-Unis».

Une vingtaine de libérations

L’alerte américaine «repose sur des récits inexistants visant à créer une perception de risque qui n’existe pas», a rétorqué Caracas dans un communiqué, ajoutant que «le Venezuela jouit d’un calme, d’une paix et d’une stabilité absolus».

«Le Venezuela a commencé, DE MANIERE SPECTACULAIRE, à libérer ses prisonniers politiques. Merci!», a commenté samedi Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, en référence à l’annonce jeudi par le président du Parlement Jorge Rodriguez, frère de Delcy Rodriguez, de la libération de «nombreux prisonniers».

Depuis, des dizaines de familles d’opposants ou de militants vivent dans l’angoisse et l’espoir de retrouver leurs proches.

Certains campent jour et nuit devant des centres pénitentiaires comme celui de l’Hélicoïde, une prison redoutée et gérée par les services de renseignements, ou celui de Rodeo I, à l’est de Caracas.

Là, des proches ont allumé des bougies et prié en tenant des pancartes avec le nom des leurs emprisonnés, a constaté l’AFP.

Des ONG et l’opposition font état à ce stade de 21 libérations, sur un total de détenus qui oscille entre 800 et 1.200 selon les estimations d’ONG et d’organisations.