Venezuela: libération d’opposants sous la pression américaine

La prison de Caracas: il s'agit d'un hélicoïde en béton qui grimpe aux flancs d'une colline d'environ 100 m. Le bâtiment abrite le Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), les services de renseignement du gouvernement, ainsi que le centre de détention où sont internés des prisonniers politiques. (Photo: AP)

M. Marquez avait mené une croisade judiciaire contre la réélection en 2024 de M. Maduro, acquise selon l’opposition et une partie de la communauté internationale dans des conditions entachées de fraude.

Cet opposant âgé de 62 ans s’était formellement inscrit pour le scrutin afin de pouvoir être le représentant principal de l’opposition en cas de rejet par les autorités de la candidature d’Edmundo Gonzalez Urrutia, qui avait lui-même remplacé au pied levé Maria Corina Machado, déclarée inéligible.

M. Urrutia avait finalement pu se maintenir face à M. Maduro et M. Marquez n’avait pas défendu sa propre candidature, soutenant M. Urrutia.

Ce dernier a été contraint à l’exil après le scrutin de juillet 2024, tandis que M. Marquez a été arrêté en janvier 2025.

Réfugiée dans la clandestinité, Mme Machado a pour sa part remporté le prix Nobel de la paix 2025. Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi qu’il recevrait l’opposante à Washington «la semaine prochaine», se disant dans un entretien sur la chaîne Fox News «impatient» de la rencontrer. Il a ajouté que ce serait «un grand honneur» si elle lui remettait son prix Nobel de la paix, comme le lui a proposé la lauréate 2025.

BREAKING: Trump says it would be “a great honor” to share the Nobel Peace Prize with Maria Corina Machado ahead of his meeting with Venezuela’s opposition leader. Trump’s pettiness about her winning the prize made him deny her a role in leading Venezuela. pic.twitter.com/jGIong9503 — Trump Lie Tracker (Commentary Account) (@MAGALieTracker) January 9, 2026

L’avocate de premier plan Rocio San Miguel, arrêtée en février 2024, a elle aussi été libérée jeudi lors de cette première vague parmi de «nombreux prisonniers», dont des étrangers.

Mme San Miguel, qui dispose également de la nationalité espagnole, s’est immédiatement envolée pour l’Espagne avec quatre autres ressortissants de ce pays également libérés, selon Madrid.

Venezuela to release 'significant number' of political prisoners, Delcy Rodriguez's brother announces | New York Post https://t.co/zFVERL4EJG — Marilyn M🇺🇸🦅 (@masonis_marilyn) January 9, 2026

Mme Machado a salué ces libérations, jugeant qu’«aujourd’hui, la vérité, pourchassée et réduite au silence pendant des années, parvient à se frayer un chemin».

«Geste unilatéral»

Ces libérations sont «un geste unilatéral du gouvernement» afin «de favoriser la coexistence pacifique», a fait valoir Jorge Rodriguez, président du Parlement du Venezuela, sans préciser le nombre ni la nationalité des détenus relâchés.

L’ONG Foro Penal estimait avant jeudi à 806 le nombre de prisonniers politiques au Venezuela, dont 175 militaires.

Malgré ces concessions, la présidente par intérim Delcy Rodriguez a assuré que son pays n’était ni «subordonné ni soumis» aux États-Unis et a évoqué sa «loyauté envers le président Nicolas Maduro», emmené contre son gré aux États-Unis où il a été incarcéré.

Dans un entretien publié jeudi dans le New York Times, Donald Trump a affirmé de son côté que les États-Unis pourraient conserver plusieurs années le contrôle du Venezuela, riche des plus grandes réserves d’hydrocarbures prouvées du monde.

M. Trump, qui recevra vendredi les dirigeants de grands groupes pétroliers américains pour leur vanter les «immenses» opportunités au Venezuela, s’est par ailleurs félicité de la «très bonne entente» avec le pouvoir intérimaire à Caracas. «Ils nous donnent tout ce que nous jugeons nécessaire», a-t-il dit.

Venezuela will ONLY be purchasing products MADE IN AMERICA from money they receive from the new oil deal🇺🇸 pic.twitter.com/Jcr5P37aUn — The White House (@WhiteHouse) January 8, 2026

Dès mardi soir, le chef d’État américain avait assuré que le Venezuela allait remettre aux États-Unis «entre 30 et 50 millions de barils de pétrole» actuellement stockés sur des navires.

Jeudi, trois navires affrétés par Chevron transportaient du pétrole du Venezuela vers les États-Unis, selon une analyse de l’AFP de données de suivi maritime, alors que les pressions de Washington sur Caracas font craindre une saturation des capacités de stockage du pays.

M. Trump a par ailleurs annoncé jeudi qu’après des frappes contre des embarcations maritimes dans les Caraïbes et le Pacifique, les États-Unis allaient mener des frappes «au sol» contre les cartels, sans préciser exactement où.

En Colombie, pays voisin du Venezuela, le gouvernement a annoncé que le président Gustavo Petro et M. Trump «se sont engagés à mener des actions conjointes» contre la guérilla ELN qui opère à la frontière.

Parallèlement, le guérillero le plus recherché de Colombie, connu sous le nom d’Ivan Mordisco, a affirmé jeudi avoir convoqué un sommet de guérillas après l’opération américaine sur le sol vénézuélien.