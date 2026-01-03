Trump annonce que Maduro a été «capturé et exfiltré» du Venezuela

Montage de photos d'archives montrant le président américain Donald Trump et le président vénézuélien Nicolas Maduro. . AFP or licensors

«Les États-Unis d’Amérique ont mené avec succès une attaque de grande envergure contre le Venezuela et son dirigeant, le président Nicolas Maduro, qui, avec son épouse, a été capturé et exfiltré du pays», a écrit M. Trump sur son réseau Truth Social.

Il a ajouté qu’il ferait une conférence de presse à 11H00 (16H00 GMT) dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride.

De fortes explosions ont secoué en pleine nuit Caracas et sa région, poussant le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a décréter samedi l’état d’exception et à appeler à la «mobilisation» après «l’agression militaire des États-Unis».

Caracas a dénoncé une «très grave agression militaire» des États-Unis après ces explosions qui ont duré plus d’une heure et que le président colombien, Gustavo Petro, a attribuées, en les condamnant, à une attaque «aux missiles».

Donald Trump accuse le président Maduro d’être à la tête d’un vaste réseau de narcotrafic que l’intéressé dément, reprochant aux États-Unis de vouloir le renverser pour s’emparer des réserves de pétrole du pays, les plus grandes de la planète.

De premières puissantes explosions ont été entendues peu avant 02H00 du matin (06H00 GMT) à Caracas et dans les environs de la capitale et se sont poursuivies jusqu’à 03H15 (07H15 GMT), a constaté un journaliste de l’AFP.

«Le Venezuela rejette et dénonce (...) la très grave agression militaire perpétrée par (...) les États-Unis contre le territoire et la population vénézuéliens, dans les localités civiles et militaires de Caracas et les États de Miranda, Aragua et La Guaira autour de Caracas», a indiqué un communiqué du gouvernement.