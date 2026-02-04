International

Une partie de la péninsule ibérique en alerte avant l’arrivée de fortes précipitations

Une photo prise à Godall, au sud de Barcelone, le 13 octobre 2025, montre le débordement d'un cours d'eau dans le ravin de la caldeira, suite à des pluies torrentielles. AFP or licensors

Une partie du sud de l’Espagne et plusieurs régions du Portugal sont en état d’alerte en raison des fortes précipitations attendues à partir de mercredi sur la péninsule ibérique, les autorités craignant d’importants dégâts.

Par Le360 (avec AFP)
Le 04/02/2026 à 07h31

En Espagne, l’Aemet, l’agence météorologique nationale, a d’ores et déjà émis une «alerte rouge» pour mercredi dans les zones de Cadix et de Ronda, deux villes de la région d’Andalousie (sud), mettant en garde contre «un danger extraordinaire» et de «possibles inondations et crues» à cause de la dépression Leonardo.

Face à ce nouvel épisode pluvieux, le président de la région, Juan Manuel Moreno, a exhorté la population à «la prudence maximale» et «au bon sens». Les écoles seront par ailleurs fermées dans toute la région, l’exception de la province d’Almería, dans l’extrémité orientale de l’Andalousie.

Dans la région, des soldats de l’UME (Unité Militaire d’Urgence espagnole) ont été déployés, en soutien aux services d’urgence.

L’Espagne reste meurtrie par les inondations catastrophiques d’octobre 2024, qui avaient fait plus de 230 morts, principalement dans la région de Valence (est). Une personne était également morte en Andalousie.

La péninsule ibérique est en première ligne concernant le dérèglement climatique, enchaînant depuis plusieurs années des vagues de chaleur de plus en plus longues et des épisodes de fortes pluies de plus en plus fréquents.

Situation «très complexe»

Au Portugal, l’agence météorologique nationale a placé mardi sous alerte orange l’ensemble du littoral en raison d’une «forte agitation maritime», en plus de certaines régions du nord et du centre, en prévision d’importantes chutes de neige.

Les effets de la dépression Leonardo se feront sentir jusqu’à samedi, «avec des précipitations persistantes, et parfois fortes, des chutes de neige, des vents forts et une forte agitation maritime», a précisé l’Institut portugais de la mer et de l’atmosphère (IPMA).

L’Autorité nationale de protection civile a émis un «avis à la population» pour la mettre en garde contre les risques liés aux fortes pluies, à des chutes importantes de neige en montagne et à des vagues pouvant atteindre les 11 mètres de haut.

Les services de secours s’attendent à «une situation météorologique très complexe», a souligné le commandant national de la protection civile, Mário Silvestre, au cours d’un point-presse.

Le Portugal a été frappé ces dernières semaines par plusieurs tempêtes successives.

La dépression Kristin a été la plus dévastatrice, avec des vents très violents qui ont fait la semaine dernière cinq morts et environ 400 blessés, ainsi que de très nombreux dégâts matériels, en particulier dans la région de Leiria (centre).

Depuis le passage de cette tempête, trois autres personnes ont péri après avoir chuté au cours de travaux de réparation de toitures et une quatrième personne est morte intoxiquée par les fumées d’un générateur.

Le gouvernement du Premier ministre Luis Montenegro a approuvé dimanche un plan d’aide à la reconstruction de 2,5 milliards d’euros.

