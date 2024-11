Un deuxième convoi marocain à Valence pour soutenir les zones touchées par la tempête Dana

Un convoi humanitaire composé de 13 camions –12 camions-citernes et un véhicule de réparation et d’outillage– a quitté Tanger-Med, samedi matin, en direction de Valence, rapporte l’agence de presse espagnole EFE. Cette initiative vise à venir en aide aux régions les plus touchées par les récentes intempéries de la tempête Dana dans la région de Valence.

🇪🇸🇲🇦 Un nuevo equipo de #Marruecos, formado por 34 efectivos y 31 vehículos, se suma a la retirada de lodos en la provincia de Valencia



📍 Esta mañana han desembarcado en el Puerto de Motril, en Granada, y mañana ya estarán trabajando en las zonas afectadas por la #DANA pic.twitter.com/KuOCMzYoOG — Protección Civil (@proteccioncivil) November 16, 2024

Il s’agit de la deuxième expédition consécutive de ce type en provenance du Maroc. La première, arrivée mercredi dernier, comprenait 25 camions et 70 secouristes déployés pour répondre à l’urgence. Dans ce nouveau convoi, 34 volontaires marocains sont mobilisés pour fournir une assistance logistique et humanitaire.

Une collaboration transnationale bien organisée

Parti du port de Tanger-Med, le convoi a été accueilli à son arrivée, au port espagnol de Motril, par la Protection civile et la police portuaire, avant de se voir escorté jusqu’à sa destination finale.

La consule du Maroc à Grenade et Almería, Soumia Fhati, ainsi que le directeur de l’Autorité portuaire, Vicente Tovar, ont supervisé cette opération de coopération transfrontalière.

Cette initiative met en lumière l’efficacité et l’engagement du Maroc et de l’Espagne pour répondre ensemble aux défis posés par des catastrophes naturelles, renforçant ainsi les liens de solidarité entre les deux nations.