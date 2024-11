Inondations en Espagne: le détail de l’aide dépêchée par le Maroc

Des habitants passent devant des voitures empilées à la suite d'inondations meurtrières dans le quartier de De la Torre à Valence, au sud de Valence, dans l'est de l'Espagne, le 30 octobre 2024. AFP or licensors

Dès que les autorités espagnoles ont accepté l’offre d’assistance du Maroc, de la France et du Portugal, le royaume a envoyé d’urgence un convoi de camions citernes et des dizaines de secouristes de la protection civile. Ces agents spécialisés dans le rétablissement des infrastructures vont intervenir dans la région de Valence, frappée par la tempête Dana, qui a provoqué des inondations dévastatrices, d’énormes dégâts et plus de 200 morts, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du 15 novembre.

Les secouristes marocains ont commencé les opérations de nettoyage de boue, de débouchage des égouts, de rétablissement des canalisations et des réseaux inondés, a informé le ministère de l’Intérieur espagnol. Le Maroc a été l’un des premiers pays à proposer son aide après les inondations du 29 octobre sur une initiative du roi Mohammed VI, selon la même source. La communauté marocaine en Espagne et certaines associations marocaines ont également participé à cette campagne de soutien à travers l’envoi de camions de produits alimentaires destinés aux personnes touchées par les intempéries dans les zones éloignées.

Plusieurs acteurs de la société civile espagnole ont salué l’initiative royale. L’écrivain espagnol Adam a mis en exergue le développement des relations entre les deux pays, soulignant que le peuple marocain est réputé pour son esprit de solidarité, qu’il a d’ailleurs prouvé après le séisme d’Al Haouz: «Les Marocains ont une grande expérience dans ce domaine et ils peuvent offrir des aides précieuses à leurs voisins», a-t-il souligné.

Ce phénomène météorologique extrême se dirige vers l’Andalousie où il a déjà causé d’énormes dégâts dans la ville de Malaga. Des pluies torrentielles ont provoqué des inondations massives qui ont submergé les artères de la ville, les habitations et des locaux commerciaux. Au Maroc, certains craignent l’arrivée de cette tempête dans le nord du royaume, notamment sur les réseaux sociaux. Ces informations ont été démenties par des sources officielles et par la direction de la météorologie nationale.