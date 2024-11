Inondations en Espagne: le Maroc mobilise un dispositif logistique significatif en solidarité avec le peuple espagnol

Une photo prise le 13 novembre 2024 montrant une rue couverte de boue à Paiporta, au sud de Valence, dans l'est de l'Espagne, suite aux inondations meurtrières du 29 octobre.. AFP or licensors

Après les inondations qui ont ravagé plusieurs régions d’Espagne, le roi Mohammed VI a donné ses très hautes instructions au ministre de l’Intérieur pour informer son homologue espagnol de la pleine disposition du Maroc à dépêcher des équipes de secours et à fournir toute l’aide nécessaire à l’Espagne pour faire face à cette catastrophe naturelle.

Ainsi, un convoi marocain exceptionnel, mobilisant 24 camions autopompes aspirants et 70 opérateurs, est arrivé mercredi en Espagne pour soutenir les secours et venir en aide à la région de Valence, gravement touchée par la tempête Dana.

Ce soutien témoigne de la ferme détermination du Royaume du Maroc à contribuer activement aux efforts dans un esprit d’entraide et de fraternité avec l’Espagne, a indiqué Benyaich dans une déclaration à la MAP.

Par cet engagement royal, incarné par les hautes instructions du Roi, le Maroc réaffirme son attachement immuable aux valeurs de respect, d’amitié et de solidarité agissante qui constituent l’essence même des liens profonds unissant les deux nations, a souligné la diplomate.

Benyaich a, par ailleurs, rappelé que le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger s’est aussi immédiatement mobilisé pour venir en aide aux Marocains résidant dans les zones touchées par les inondations.

Pour la diplomate marocaine, l’élan de solidarité nationale avec l’Espagne a trouvé écho dans les rangs de la communauté marocaine établie en Espagne, qui a réagi avec une mobilisation exemplaire pour participer aux opérations de secours dans les régions sinistrées.

Benyaich a saisi l’occasion pour saluer les associations marocaines et les nombreux volontaires dont l’aide concrète et la solidarité manifeste cimentent les liens de fraternité unissant les peuples marocain et espagnol.