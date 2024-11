Inondations: Pedro Sánchez remercie le Maroc pour son soutien aux efforts de secours à Valence

Pedro Sánchez a indiqué que des secouristes du Maroc, du Portugal et de France étaient sur le terrain pour aider dans les efforts de secours à Valence. «En ces semaines difficiles pour l’Espagne à cause de la tempête, la solidarité internationale et européenne a été énorme», a tenu à souligner le chef du gouvernement espagnol dans un message sur le réseau social X. «Toute l’Espagne vous remercie», a-t-il ajouté.

Suite aux inondations qui ont ravagé plusieurs régions de l’Espagne, le roi Mohammed VI avait donné ses hautes instructions au ministre de l’Intérieur afin de s’entretenir au téléphone avec son homologue espagnol et de l’informer de la pleine disposition du Maroc à dépêcher des équipes de secours et à fournir toute l’aide nécessaire à l’Espagne pour faire face à cette catastrophe naturelle.

Ainsi, un convoi marocain exceptionnel, mobilisant 24 camions autopompes aspirants et 70 opérateurs, est arrivé mercredi en Espagne pour soutenir les efforts de secours et venir en aide à la région de Valence, gravement touchée par la tempête Dana.